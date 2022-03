Zum Stichtag 1. Oktober 2021 wiesen in Berlin demnach 331.379 erwachsene Einwohner sogenannte Überschuldungsmerkmale auf, 2020 waren es 365.978 Menschen. In Brandenburg wurden 183.262 erwachsene Personen mit Überschuldungsmerkmalen gezählt, 2020 waren es 204.576.

Waren in Berlin im Jahr 2020 noch 12,02 Prozent der Menschen über 18 Jahren überschuldet, so verringerte sich diese Quote im vergangenen Jahr auf 10,81 Prozent. In Brandenburg ging die Quote von 9,64 auf 8,62 Prozent zurück und liegt damit erneut unter dem Bundesdurchschnitt von 8,86 Prozent. Das zeigen die Ergebnisse des Schuldneratlas 2021 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform [Creditreform].

Die Zahl der Privatinsolvenzen in Berlin und Brandenburg steigt. Marco Rauter von der Schuldner- und Insolvenzberatung in Neukölln bekommt täglich mit, was das bedeutet. Im Interview spricht er über Scham, Inkassotricks und gibt Tipps für Schuldner.

Bei der Schuldner- und Insolvenzberatung des ASB in Berlin-Neukölln, der größten der Stadt, ist die Zahl der Beratungen im vergangenen Jahr um etwa drei Prozent gestiegen. "Einer der wenigen positiven Aspekte dieser Pandemie ist aus meiner Sicht, dass dieses Stigma, das mit Schulden verbunden ist, kleiner geworden ist. Es ist sichtbar geworden, dass es jeden treffen kann und zwar auch völlig unverschuldet", sagte Marco Rauter, Leiter der Beratungsstelle in Neukölln, rbb|24.

Nach Angaben von Christian Frey von Creditreform Berlin waren für den Rückgang der Überschuldung die Konsumzurückhaltung und eine gewisse Vorsicht bei finanziellen Ausgaben im Zuge der Corona-Krise verantwortlich. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und der stark gestiegenen Energiepreise werden allerdings erst in den kommenden Monaten und Jahren zu spüren sein, schätzen Schuldnerberatungen in Berlin und Brandenburg im Gespräch mit rbb|24 - insbesondere, wenn die Betriebskostenabrechnungen für 2021 fällig würden.

Die Berliner Gebiete mit den höchsten Schuldnerquoten liegen in Marzahn-Hellersdorf sowie in im PLZ-Bereich 13405, der zu Reinickendorf, Tegel und dem Wedding gehört. Hier gelten jeweils über 20 Prozent der Menschen über 18 als überschuldet. Die niedrigsten Quoten gibt es mit etwa 4,3 Prozent im PLZ-Bereich 14129 in Nikolassee und Zehlendorf. Eine Besonderheit findet sich im Osten der Stadt. Dort liegt ein Gebiet mit einer sehr hohen Quote direkt neben einem Gebiet mit einer sehr niedrigen Quote. Der PLZ-Bereich 12627 in Marzahn-Hellersdorf hat eine Quote von 20,56 Prozent, die zweithöchste Berlins. Daran grenzt auch der PLZ-Bereich 12623, der zu Mahlsdorf gehört. Hier beträgt die Überschuldungsquote 4,58 Prozent, die viertniedrigste der Stadt.

Nun ist der Anteil der Menschen, die als überschuldet gelten, sowohl in Brandenburg als auch in Berlin recht unterschiedlich verteilt. Ein Blick auf die Verteilung nach Postleitzahl (PLZ)-Gebieten zeigt, dass es in beiden Bundesländern eine große Spreizung gibt.

In Brandenburg gibt es die höchsten Quoten mit über 17 Prozent in PLZ-Gebieten in Brandenburg an der Havel und in Cottbus. Gründe für die Spitzenposition der Stadt Brandenburg könnte laut Schuldnerberatungen vor Ort etwa der recht hohe Anteil von Menschen mit niedrigem Einkommen sein. Diese geraten überproportional häufig in finanzielle Probleme. Zum einen sind die Mieten in der Stadt noch vergleichsweise günstig, zum anderen sind Einrichtungen wie die JVA samt Maßregelvollzug, die Asklepios-Klinik für psychisch Erkrankte, ein Mutter-Kind-Heim und ein Frauenhaus ansässig. Besonders alleinerziehende Mütter sind überdurchschnittlich häufig von Überschuldung gefährdet.

Auch in Eberswalde und Frankfurt (Oder) gibt es mit über 15 Prozent hohe Quoten. In den kreisfreien Städten gibt es ebenso in Berlin eine große Spreizung. So reicht zum Beispiel in Cottbus die Schuldnerquote von 3,42 (0342) bis 17,3 Prozent (03052). Damit hat Cottbus nach PLZ-Gebieten die niedrigste und höchste Schuldnerquote in Brandenburg zugleich.

In der Landeshauptstadt Potsdam reicht die Schuldnerquote von 4,5 Prozent (14469) bis 13,32 Prozent (14478), in Brandenburg an der Havel von 9,11 Prozent (14774) bis 17,73 Prozent (14772).