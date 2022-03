Fashionweek Berlin startet - "In Kriegszeiten existieren keine Trends"

Mo 14.03.22 | 10:20 Uhr | Von Julia Vismann

Julia Vismann/rbb Audio: Radioeins | 14.03.2022 | Julia Vismann | Bild: Julia Vismann/rbb Download (mp3, 4 MB)

Am Montag beginnt die Fashionweek in Berlin - nach langer Corona-Pause auch erstmals wieder als Präsenzveranstaltung. Im Mittelpunkt stehen die Modeschauen im Kraftwerk. Überschattet wird das Event durch den Krieg in der Ukraine. Von Julia Vismann

Vier Frauen stehen am Tresen im gerade eröffneten Mode-Kulturhaus Platte Berlin am Alexanderplatz und fertigen Schleifen in den ukrainischen Nationalfarben. Eine von ihnen ist Ann Franke vom Bezirksamt Mitte. "Wir werden Spendenaufrufe machen und diese blaugelben Schleifen kaufen für 10 Euro das Stück." Berliner Mode müsse auch politisch sein und das sei ein Weg dahin, sagt die Bezirksamts-Mitarbeiterin, die das Projekt unterstützt. "Mode verbindet" ist das Motto für die Show, mit der die Platte die Berliner Fashionweek am Montag eröffnet - in Zusammenarbeit mit der Branchenvertretung Fashion Council Germany.

dpa/Kira Hofmann Berlin Fashion Week startet - Wenn die Stadt zum Mode-Dschungel wird Die großen Modemessen sind zwar nach Frankfurt am Main abgewandert. Doch dafür gibt es bei der Sommerausgabe der Berliner Fashion Week mehr Veranstaltungen als je zuvor. Julia Vismann hat Tipps für den Mode-Dschungel.

Mode als Kulturgut neben Kunst und Musik

Sevil Uguz ist Gründerin der Platte. Für sie ist diese Plattform ein Bindeglied zwischen Mode und der Stadt Berlin. Ausgestellt werden das ganze Jahr über Kollektionen von Nachwuchsdesignern wie Judith Bondy aber auch Strickkleider der Grand Dame der Berliner Modekultur Claudia Skoda. Die Vielfalt ist groß. Sevil Uguz will mit der Platte einen Ort schaffen, bei der Mode als Kulturgut gezeigt wird neben Kunst und Musik. Dabei ist Mode für sie auch Ausdrucksform und eine Möglichkeit, sich als ganz normaler Mensch auszuleben. "Mode zeigt auch wie man an einem Tag drauf ist. Mal hat man was Gemütliches an, mal verspürt man das Gefühl, in den Supermarkt mit einem Paillettenkleid gehen zu müssen, gerade nach den unsozialen Zeiten, die wir hinter uns haben."

Die Modewoche ist für Sevil Uguz und ihr Team zweimal im Jahr das Highlight: "Bei dem wir uns wie die Hühner im Stall aufhübschen, und versuchen mehr Aufmerksamkeit zu generieren und hoffen, dass diesen März wieder mehr internationales Publikum da ist."

Elegant und sexy

Designerin Esther Perbandt ist erleichtert, endlich wieder ihre Mode zeigen zu können. Die schwierige Corona-Pandemie habe sie nur überstanden, weil sie bei Heidi-Klums Reality-Designer-Show "Making the Cut" ausgewählt wurde und mit ihren avantgardistischen Entwürfen auf dem zweiten Platz landete. Jetzt fühlt sie sich ermutigt. "Diese Kollektion ist erwachsener, ist sehr elegant und viel mehr sexy, als ich sonst war. Und da habe ich sehr viel Lust drauf, das der Welt zu zeigen." Esther Perbandt ist bekannt für große Mode-Inszenierungen. Ihre letzte Show fand vor acht Jahren in der Volksbühne statt. Diesmal wird sie ihre Kollektion als ganz normale Modenschau auf dem Laufsteg im Kraftwerk präsentieren. Angesichts des Krieges ist Esther Perbandt persönlich sehr betroffen. Sie hat Ende der 1990er Jahre bei einem avantgardistischen Künstler in Moskau gearbeitet. Sie wolle die Kommerzialität der Mode aber nicht mit dem Leid der Menschen in der Ukraine vermischen. Aber sie beteilige sich an der Auktion des Fashionweek-Veranstalters für die Ukraine und spende dafür ein Teil aus ihrer Kollektion. Neben Esther Perbandt zeigen auch Kilian Kerner, Rebekka Ruitz und Marcel Ostertag ihre neuen Kollektionen im Kraftwerk bei der Fashionweek.

dpa/J. Kalaene Interview | Berliner Modefotograf Gregor Hohenberg - "Es ist wichtig, sich zu arrangieren" Der Berliner Modefotograf Gregor Hohenberg ist Stammgast bei der Fashion Week und erlebt sie erstmals digital. Im Interview spricht er über Vor- und Nachteile, kreatives Arbeiten in Corona-Zeiten und was er sich für die Zeit nach der Pandemie wünscht.

Ukrainischer Modemacher Jean Gritsfeldt bei der Fashionweek

Auch der ukrainische Designers Jean Gritsfeldt sollte seine neue Kollektion bei der Fashionweek zeigen. Doch er sitzt in Kiew fest mitten im Krieg. Damit seine Show trotzdem stattfinden kann, hat er mithilfe von Designer:innen in Berlin seine Kollektion nachnähen lassen. Koordiniert hat das Carina Bischof, die deutsche Geschäftsführerin der Mode-Aktivismus-Bewegung "Fashion Revolution". Jean Gritsfeld habe ihnen Zeichnungen der Styles und Sprachnachrichten gesendet, erzählt Carina Bischof. Dann habe er den Helferinnen freie Hand gelassen und gesagt: "In Kriegszeiten existieren keine Trends." Für das Nachnähen der Kollektion hatte Carina Bischof und ihr Team nur eine Woche Zeit. Unter den 15 freiwilligen Helfer:innen seien auch eine ukrainische und eine russische Designerin, erzählt die Upcycling Expertin. Stoffe und recycelte Kleider hätten sie vom Textilhafen der Stadtmission im Haus der Materialisierung am Alexanderplatz bekommen. Ein Gemeinschaftsprojekt, mit dem Carina Bischof und ihre Mitstreiterinnen ein Zeichen der Hoffnung setzen wollen.

Neue Ideen für die Modeindustrie

Die Fashionweek setzt wieder einen Fokus auf Nachhaltig und fair produzierte Mode. Bei dem Projekt Fashion Open Studio zeigen 15 ausgewählte Designer:innen aus Berlin, Ghana oder auch Thailand neue Wege für den Umgang mit Mode. Darunter sind Upcycling-Designer wie Damur oder Become A-Ware aus Berlin. Designerin Lisa D. verwandelt zurückgeschickte, falsch bestellte Ware in Designstücke, um sie so vor der Vernichtung zu retten.

Der Designer Vladimir Karaleev aus Berlin organisiert das Fashion Open Studio und präsentiert seine eignen experimentelle Modekollektion in einer Kunst-Installation. Zu sehen sind diese innovativen Modeideen an drei unterschiedlichen Orten, im Superconscious Store in der Torstrasse, beim Kleidungs-Mietservice Pool.Berlin und beim 202030 Fashion Summit Berlin. Bei dieser Konferenz werden Konzepte für einen Wandel in der Modeindustrie präsentiert und diskutiert. Die Fashionweek geht bis zum Wochenende. Viele der Shows und Konferenzen können Interessierte im Internet verfolgen. Gespannt ist die Modebranche auf die nächste Ausgabe der Fashionweek im Sommer, wenn die Premium Modemesse in Berlin stattfinden wird.

Sendung: Radioeins, 14.03.2022, 15:10 Uhr