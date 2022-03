Nachdem in Berlin eine Frau von einem Schlag ins Gesicht berichtet hat, ermittelt nun der polizeiliche Staatsschutz.



Die 54-jährige israelische Staatsangehörige sei nach bisherigen Erkenntnissen am Montag in Charlottenburg unterwegs gewesen und habe auf ihr Handy geschaut. "Die Frau gab später zur Anzeige, dass ihr ein Mann entgegengelaufen sei und ihr dann unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben soll", teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Anschließend soll sich der Täter unerkannt entfernt haben.



Die Ermittlungen zum genauen Hergang sowie den Hintergründen dauerten an. "Geprüft wird auch, ob es sich um eine antisemitisch motivierte Tat gehandelt hat." Laut "B.Z." machte die 54-jährige Frau aus Tel Aviv Urlaub in Berlin. Sie gehe davon aus, dass der Angreifer gehört habe, wie sie hebräisch gesprochen habe. Kurz darauf habe er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Zeitung zufolge erlitt sie dabei einen Nasenbruch.