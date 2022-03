Die Grünanlagen in Berlin drohen zu vermüllen: Wie aus der Antwort [parlament-berlin.de] auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Stefan Evers hervorgeht, ist die Menge an Müll in Parks und anderen öffentlichen Grünflächen im letzten Jahr zum Teil stark angestiegen.

Ein Grund könnte laut der landeseigenen Grün Berlin GmbH sein, dass viele Menschen wegen der Corona-Auflagen private Feiern ins Freie verlegt haben.

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte die Stadtreinigung (BSR) bereits mitgeteilt, dass vor allem in der Nähe von Kneipen und Spätis immer mehr Einwegverpackungen liegen - besonders bei gutem Wetter. Das gehe auf den Außer-Haus-Verkauf der Gastronomiebetriebe zurück. Die Reinigung der Straßen und Plätze aber sei teuer.

Die Datenlage ist allerdings sehr uneinheitlich. Nicht alle Bezirke erfassen die Menge an Müll, die in Parks und anderen Grünflächen anfällt. In so gut wie allen Bezirken stiegen die Kosten für die Entsorgung stark an - und alle Bezirke meldeten dem Senat, mehr Geld und vor allem mehr Personal zu benötigen.

Die BSR reinigt insgesamt 79 Parks, kleinere Grünanlagen, Spielplätze sowie mehrere Schwerpunktbereiche in 17 Forstrevieren. Dazu gehören auch einige bekannte Parks wie der Görlitzer Park, der Park am Weißen See, der Lietzenseepark, der Volkspark am Weinberg und der Treptower Park.