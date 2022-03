Ein Mann wird in der S-Bahn kontrolliert. Nachdem er etwas länger braucht, um seine Fahrkarte zu finden, wird er von drei Kontrolleuren beleidigt, schickaniert und weggestoßen. Erst als andere Fahrgäste einschreiten, lassen sie von ihm ab. Von Efthymis Angeloudis

Als einer der Passagiere, Ssaman Mardi etwas länger in der Hosentasche nach seiner Monatskarte sucht, sie aber letztendlich findet und zeigt, gerät ein Kontrolleur grundlos in Rage: "Ich f**** deine Mutter, du kleiner H****sohn", soll er dem 32-jährigen Mardi gesagt haben.

Sie waren gekommen, um ihr Revier zu markieren – die Berliner S-Bahn. Mit breiten Schultern und noch breiterem Gang stellen sich drei Fahrkartenkontrolleure am Montagnachmittag vor die wenigen Fahrgäste der S-Bahn vom Berliner Nordbahnhof Richtung Yorckstraße.

Was folgt sind Szenen, die man normalerweise aus dem kriminellen Milieu kennt. Die Kontrolleure versuchen Mardi einzuschüchtern, fangen an, auch ihn zu filmen, schikanieren ihn und lachen ihn aus, er dürfe sie nicht filmen. "Ich entgegnete, dass ich nicht vorhabe, das zu veröffentlichen und fragte nach Namen oder Personalausweisen, um mich beschweren zu können", sagt Mardi am Dienstag rbb|24.

Dann knallt es. Ein Kontrolleur holt aus und schlägt dem 32-Jährigen das Handy aus der Hand, wie man den Videoaufnahmen, die rbb|24 exklusiv zur Überprüfung vorliegen, entnehmen kann.

Auch nach dem Gewaltausbruch gehen die Einschüchterungsversuche weiter. Der Kontrolleur behauptet nun, Mardi hätte das Smartphone selber auf den Boden geworfen. Versucht den Spieß umzudrehen. Er habe Zeugen und werde Mardi "anzeigen".