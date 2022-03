Frau Maedebach: Das machen wir ständig. Aber auch Schulleitungen sind nicht mit dem Gen der Allwissenheit gesegnet. Ich kann natürlich in einen Chemie-Unterricht im zweiten Semester in der Oberstufe gehen, aber die Schüler und ich - wir haben alle nichts davon.

rbb|24: Frau Maedebach, Sie sind Schulleiterin an der Kopernikus-Oberschule in Steglitz-Zehlendorf. Mussten Sie als Schulleiterin außerplanmäßig schon mal einspringen und eine Schulstunde übernehmen?

Beate Maedebach ist seit 2017 Schulleiterin an der Kopernikus-Oberschule in Steglitz-Zehlendorf. Außerdem ist sie im Vorstand des Interessenverbendes der Berliner Schulleitungen tätig.

Davon haben wir eine ganze Reihe. Wie gut sich die Vertretungskraft integrieren kann, hängt immer ganz stark von der Person ab und auch davon, was sie ersetzen muss. Die Vorstellung, dass das fachliche immer im Vordergrund steht, das stimmt so nicht ganz. Eine Lehrkraft ist in allererster Linie eine wichtige Ansprechpartnerin, und da kommt es sehr auf die Persönlichkeit an. Manchmal gelingt das auch mit Vertretungslehrkräften gut. Manchmal aber auch nicht und dann entstehen Probleme: Es ist schwierig, wenn ich keine Ahnung habe, Mathe zu unterrichten, aber es ist auch schwierig, wenn ich ganz viel Ahnung von Mathe habe, aber nicht weiß, wie 14-jährige Schüler ticken. Da muss beides zusammen kommen. Guter Unterricht entsteht eigentlich dann, wenn eine gute Beziehungsarbeit geleistet worden ist. Das kann man nicht von jetzt auf gleich erreichen.

Im Prinzip läuft es erstmal darauf hinaus, dass Unterricht ausfällt. Die Schüler sagen erstmal: Hurra, Mathe fällt aus! Allerdings entstehen dadurch auch Lücken im Schulalltag. Ein Schüler kommt also in die Schule und stellt fest, dass in der vierten Stunde kein Unterricht stattfindet. Wir haben da auch Angebote: Erzieher, Sozialarbeiter und auch einen Freizeitbereich, in dem die Schüler dann betreut werden können. Das ist zuerst mal eine Hilfe. Aber letztlich ist es so, dass die kontinuierliche Arbeit im Fach dadurch unterbrochen wird. Das ist immer schlecht.

Was bedeutet es konkret für Schüler, wenn zu wenig Lehrer an der Schule sind oder jemand plötzlich ausfällt?

Wie wirkt sich das auf die anderen Lehrenden aus, dass zu wenig Lehrer an der Schule sind? Wie ist die Stimmung im Lehrerzimmer?

Krankheiten sind ja nicht planbar. An jedem Morgen kommen Krankmeldungen bei uns rein. Und an jedem Morgen schließt der Kollege, der den Vertretungsplan macht, um 7:15 Uhr die Tür auf, und das ist dann jedes Mal wie eine Art Wundertüte: Wer ist heute nicht da, wen muss ich heute ersetzen? Eine Lehrkraft kommt beispielsweise am Dienstag in die Schule und hat eigentlich die ersten drei Stunden Unterricht, dann zwei freie Stunden und dann hat sie nochmal zwei weitere Stunden Unterricht. In diesen freien Stunden hätte sie eigentlich frei, es kann aber sein, dass sie in diesen Stunden für eine Vertretung gebraucht wird. Dann kann sie ihren nächsten Unterricht nicht vorbereiten oder Korrekturarbeit leisten. Im Moment ist es so, dass unsere Lehrkräfte bis zu fünf solcher zusätzlichen Stunden unterrichten.

Das macht den Lehrkräften keinen Spaß. Das Schlimmste daran ist, dass sie in eine Klasse gehen, die sie gar nicht kennen, in einen Unterricht, den sie vielleicht gar nicht betreuen können, weil sie gar nicht Mathe-Lehrer sind und sie sind dann konfrontiert mit Schülern, die eigentlich dachten, sie haben jetzt frei. Und das sind die Stunden, die meinen Kollegen am schwersten fallen, das ist das Schlimmste für sie am Tag. Und das sind auch die Stunden, in denen die meisten Konflikte entstehen.