Regenwasser in Berlin ist knapp. Doch wenn es kommt, fließt es in die Kanalisation. Für Neubauten ist eine Regenwasser-Bewirtschaftung bereits Pflicht - für Bestandsbauten gibt es noch kein Konzept, sagt Stephan Natz von den Wasserbetrieben.

rbb|24: Herr Natz, knapp 40 Liter je Quadratmeter hat es in diesem Winter jeden Monat im Schnitt in Berlin geregnet. Wo fließt dieser Regen hin?

Stephan Natz: Im größten Teil von Berlin, nämlich im gesamten Teil außerhalb des S-Bahn-Rings, gibt es eine Trennkanalisation. Das heißt, in allen Straßen liegt ein Kanal für Schmutzwasser und in vielen Straßen liegt auch ein Kanal für Regenwasser. Der Regenkanal geht ohne weitere Umwege ins nächste Gewässer, also in die Spree oder in die Havel oder in kleinere Gewässer.

Das Gebiet innerhalb des Rings ist eine Mischkanalisation. Da gibt es nur einen Kanal für alles: Das Regenwasser fließt gemischt mit dem Schmutzwasser ins Klärwerk und danach auch in die Gewässer. Im Prinzip geht alles Regenwasser am Ende in die Gewässer, am allermeisten in Fließgewässer, und damit ist es für uns verloren.