Interview | Klimawandel und Seen - "Die ganze Lebensgemeinschaft in den Seen wird sich verändern"

Sa 19.03.22 | 09:32 Uhr | Von Andreas Heins

Bild: David Ausserhofer

Steigende Temperaturen sind nicht nur eine Herausforderung für das Leben an Land, auch die Tier- und Pflanzenwelt im Wasser wird sich anpassen müssen. Seenforscher Mark Gessner spricht von starken Veränderungen, die heute schon sichtbar sind.

rbb|24: Herr Gessner, wie wirkt sich der Klimawandel auf das Leben in unseren Seen aus? Mark Gessner: Der Klimawandel hat eine ganze Reihe von Auswirkungen. Wichtig zum Verständnis in Seen ist, wie wir sie beispielsweise hier in Berlin und Brandenburg haben, dass es einen jahreszeitlichen Wechsel gibt. In Seen, die nicht allzu flach sind, haben wir typischerweise im Sommer eine Schicht mit warmem Wasser an der Oberfläche und kühlem Wasser in der Tiefe. Im Winter stellt sich eine umgekehrte Schichtung ein, mit kaltem Wasser oben und wärmerem Wasser unten. Jeweils im Frühjahr und im Herbst wird der komplette See einmal durchmischt. Das ist der typische Kreislauf, wie wir ihn in unseren Breiten beobachten.

rbb Austrocknende Teiche - Berliner Kleingewässer sterben einen schleichenden Tod Sinkender Grundwasserspiegel, versickernde Zuflüsse - vielen Berliner Teichen, Weihern und Pfuhlen geht es nicht gut. Rund ein Drittel ist bereits trockengefallen. Schuld ist der Klimawandel, aber auch schlechtes Wassermanagement. Von Torsten Mandalka und Jan Menzel

Und der wird sich durch den Klimawandel ändern? Ja, durch die höheren Temperaturen kühlt sich das Wasser im Winter nicht mehr ausreichend ab und wir haben dann nur noch eine Durchmischung im Winter und eine Schichtung im Sommer. Das ist eine fundamentale Veränderung der physikalischen Bedingungen, und das hat dann auch Folgen für die Sauerstoffverteilung, den Nährstoffumsatz und vieles mehr. Sind diese Änderungen heute schon zu sehen? Im Stechlinsee bemerken wir gerade, dass sich die Situation stark ändert. Die Modelle unser Seephysiker sagen vorher, dass gegen Ende dieses Jahrhunderts dauerhaft der Zustand erreicht wird, wo der See nur noch einmal im Jahr vollständig durchmischt wird. Das sind Bedingungen, wie wir sie zum Beispiel von den großen Voralpenseen kennen, im Starnberger See oder im Bodensee.

Der Stechlinsee

Welche Auswirkungen hat das auf die Tierwelt in diesen Seen? Hier muss man unterscheiden zwischen direkten Auswirkungen durch primäre Faktoren und weiteren Änderungen, die dadurch mittelbar ausgelöst werden. Die höheren Temperaturen haben natürlich direkte Auswirkungen auf die Organismen. An die sehr warmen Sommertemperaturen sind nicht alle heimischen Fische angepasst, besonders in den klaren, nährstoffarmen Seen, haben wir eher Fischarten, die kühlere Temperaturen bevorzugen. Auch Wirbellose leiden unter den steigenden Temperaturen. Zum Beispiel lebt im Stechlinsee ein Ruderfußkrebs mit dem Namen "Eurytemora lacustris". Dabei handelt es sich um ein Eiszeitrelikt, das hier sein südlichstes Verbreitungsgebiet hat. Sonst kommt er nur noch in Skandinavien und in den Baltischen Seen vor. Diese Art benötigt tiefe Wassertemperaturen. Bei Erwärmung, wie wir sie im Zuge des Klimawandels erwarten, wird sie im Stechlinsee nicht überleben können. Dieser Ruderfußkrebs spielt im Stechlinsee eine wichtige Rolle, denn er hat hier einen wesentlichen Anteil am Zooplankton und ist damit u.a. eine wichtige Nahrungsquelle für Fische. Wenn die Wassertemperaturen steigen, wird er hier für uns verlorengehen. Und das wird das Nahrungsnetz im See verändern.

Zur Person David Ausserhofer Prof. Dr. Mark Gessner ist Abteilungsleiter am Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) am Stechlinsee und Professor für Angewandte Gewässerökologie an der Technischen Universität Berlin.

Werden auch neue Arten in unseren Seen auftauchen? Ja, invasive Arten sind auch in Gewässern ein großes Problem, nicht nur wegen des Klimawandels, sondern generell. Tendenziell lässt sich sagen, dass mit einer Erhöhung der Wassertemperaturen – und das gilt für Fließgewässer genauso wie für Seen – wärmeliebende, invasive Arten eine größere Wahrscheinlichkeit haben, sich zu etablieren. Ein Paradebeispiel ist der Sonnenbarsch aus Nordamerika, der schon in vielen unserer Gewässer vorkommt, sich aber in aller Regel hier nicht fortpflanzen kann. Entscheidend ist ja nicht, ob es Einzelnachweise gibt, sondern ob sich eine Population halten kann, weil sie selbst Nachkommen hervorbringt.

Sie haben davon gesprochen, dass die Temperatur auch andere Veränderungen nach sich zieht. Sekundäre Auswirkungen der höheren Temperaturen sind möglicherweise noch wichtiger als direkte Auswirkungen der Erwärmung: Wenn z.B. ein See längere Zeit nicht durchmischt wird, wird der Sauerstoff in der Tiefe aufgezehrt und dann können Fische dort nicht überleben. Im Stechlinsee beobachten wir schon seit einigen Jahren, dass gegen Ende des Sommers das Wasser bereits ab 40 Metern Tiefe sauerstofffrei ist. In tieferen, kälteren Wasserschichten lebt aber die Fontane-Maräne, eine Art, die nur im Stechlinsee vorkommt. Ihr Lebensraum wird dadurch immer kleiner. Ein anderes Beispiel ist die vermehrte Nährstofffreisetzung aus dem Sediment, wenn das Tiefenwasser sauerstofffrei wird. Das führt im kommenden Jahr zu erhöhtem Algenwachstum, verringerter Sichttiefe und anderen Veränderungen. Wie sich das Zusammenspiel der Faktoren im Einzelnen auswirken wird, können wir nicht detailliert vorhersagen. Aber es ist grundsätzlich klar, dass bei veränderten Umweltbedingungen – wie dem Sauerstoffschund oder erhöhtem Nährstoffangebot und dem Aussterben einzelner Arten - sich die gesamte Lebensgemeinschaft verändern wird. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass das auf den Klimawandel allein zurückzuführen ist, aber der Klimawandel befördert solche Tendenzen.

Vielen Dank für das Gespräch!

ARD-Thementag #unserWasser



Dokumentationen, Reportagen, Interviews und weitere Aktionen zum Thema #unserWasser finden Sie auf der Sammelseite der ARD.