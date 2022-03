Der März hat bereits die Hälfte seines Sonnen-Solls erreicht. Dem Plus an Sonnenschein steht allerdings auch ein Minus gegenüber: Noch ist in diesem Monat kaum ein Tropfen Niederschlag gefallen. Erste Waldbrände werden gemeldet.

Durch anhaltende Trockenheit war in Brandenburg zuvor vor Waldbränden gewarnt worden. Mittlerweile gilt im ganzen Land die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe vier, die Feuerwehr musste schon mehrere Waldbodenbrände löschen - unter anderem in Groß Köris, Welzow und Calau.



Der Waldbrandbeauftragte des Landes, Raimund Engel, rief zum vorsichtigen Umgang mit offenem Feuer in der Nähe von Wäldern auf - besonders beim Grillen. Es müsse ein Mindestabstand von 50 Metern zum Wald gehalten werden, betonte er am Samstag im rbb. Wer sich daran nicht halte, müsse neben einem Bußgeld auch mit Kosten für einen möglichen Feuerwehreinsatz rechnen, so Engel.



Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg 157 Waldbrände gezählt.