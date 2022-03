Müggelsee und Klimawandel - Auf dünnem Eis

Sa 05.03.22 | 08:41 Uhr | Von Maren Schibilsky

Die Eisbedeckung vieler Seen im Winter nimmt in den letzten Jahren stark ab - auch beim Berliner Müggelsee. Das hat weitreichende Folgen - für viele Organismen und nicht zuletzt für die Badequalität. Von Maren Schibilsky

Rita Adrian steht am Ufer des Berliner Müggelsees. Auch in diesem Winter hat sich hier keine Eisdecke gebildet – bis auf wenige Tage um Weihnachten herum. Im vergangenen Jahr war der See ebenfalls nur einmal im Februar teilweise zugefroren, als die Temperaturen richtig weit unter dem Gefrierpunkt lagen. Aber eine Woche später war es dann schon wieder frühlingshaft warm. Die Wellen schlagen an den Bootsanleger vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am Müggelseedamm in Berlin-Friedrichshagen. Von hier aus ist Rita Adrian oft auf dem See unterwegs gewesen. Die Berliner Limnologin erforscht dessen Entwicklung seit Jahrzehnten.

Keine durchgängige Eisbedeckung

"Wir beobachten den Berliner Müggelsee seit Ende der 1970er-Jahre", erzählt Rita Adrian. "Wir haben einen Verlust der Eisdauer von zwei bis mehr als vier Wochen. Und die Winter ganz ohne Eis nehmen seit den späten 80er-, frühen 90er-Jahren kontinuierlich zu." Außerdem sieht die langjährige Forscherin, dass es keine durchgängige Eisbedeckung auf den Seen mehr gibt: "Es häufen sich die Jahre, wo der See zufriert und wieder auftaut, wieder zufriert und wieder auftaut. Das beeinflusst den ganzen Stoffhaushalt", berichtet Rita Adrian, die regelmäßig auch für den IPCC-Bericht des Weltklimarates arbeitet.

Eisbedeckung in Zukunft um 10 Tage kürzer

Dieser Trend ist weltweit an vielen Seen oberhalb des 45. Breitengrades zu beobachten. Der russische Seenphysiker Georgyi Kirillin hat am Baikalsee und an vielen Seen in Finnland geforscht. Am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei hat er zusammen mit einem internationalen Team jetzt erstmals wissenschaftlich belegt, dass die schwindende Eisbedeckung auf Seen mit den massiven Treibhausgasen in der Atmosphäre zusammenhängt und eindeutig dem Klimawandel zuzuschreiben ist. Dafür hat das Forschungsteam globale Beobachtungen von Seetemperatur und Eisbedeckung zusammengestellt und ausgewertet. Mithilfe von mathematischen Modellen hat Georgiy Kirillin darüberhinaus Zukunftsszenarien entwickelt. "Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass mit jedem Anstieg der globalen Lufttemperatur um ein Grad Celsius die Periode der Eisbedeckung um zehn Tage kürzer wird", resümiert der Forscher. "Wenn wir den Klimawandel nicht begrenzen, werden unsere Seen am Ende des Jahrhunderts eisfrei sein."

Zugefrorener Müggelsee - bald nur noch auf alten Bildern?

Verschiebung im Räuber-Beute-Verhalten

Und das geht mit drastischen Veränderungen in den Seen einher – vor allem für die Lebewesen, die an eine Winterruhe angepasst sind. Denn eine Eisbedeckung reduziert den ganzen Stoffwechsel eines Gewässers. Eis schirmt Licht ab und verlangsamt die Photosynthese und damit auch die Algenproduktion. Eis schirmt aber auch Wind ab und verhindert eine Durchmischung des Wasserkörpers mit Sauerstoff. Werden die Winter wärmer und die Seen zunehmend eisfrei, laufen Photosynthese und damit auch die Algenproduktion weiter auf Hochtouren mit Folgen bis in den Sommer. Die Algenentwicklung startet früher und verschiebt das ganze Nahrungsangebot für viele Organismen nach vorne. "Da kommen nicht alle Arten mit. Die verlieren dann ihre Nahrungsressourcen und es kann zu 'Mistiming' im Räuber-Beute-Verhalten kommen", erläutert die Limnologin Rita Adrian.

Der Winter entscheidet also über die Nahrungsgrundlage im Sommer. Das beobachtet auch Stella Berger, die am brandenburgischen Stechlinsee forscht. Auf dem Stechlin betreibt das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei seit Jahren ein großes Seelabor. "In einem See ohne Eis erwärmt sich das Wasser im Frühjahr schneller, was die Entwicklung von wärmeliebenden Blaualgen zur Folge haben kann. Dadurch kann sich die Wasserqualität verschlechtern", berichtet die Seenforscherin. Stella Berger hat mit einem internationalen Team ein wissenschaftliches Instrument entwickelt, mit dem sich künftig eine Folgenabschätzung an Seen vornehmen lässt - ein sogenanntes See-Eis-Kontinuum. Auch sie sieht die Veränderungen an unseren Seen mit Sorge. Die Wissenschaftler:innen sind sich einig: Es wird Gewinner und Verlierer geben. Bei Fischen ist das längst zu beobachten. Kälteliebende Arten verschwinden. Aber auch die Badewasserqualität im Sommer wird leiden. Denn ohne winterliche Eisbedeckung gelangen nicht nur mehr Wärme und Sauerstoff ins Gewässer, sondern auch Nährstoffe aus der Landschaft drum herum. Das kurbelt wiederum die Algenproduktion an und macht das Wasser trübe. "Unsere Seen werden sich stark verändern, wenn wir den Klimawandel nicht begrenzen" – lautet das Fazit von Stella Berger.

