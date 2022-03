Prozess gegen 101-jährigen mutmaßlichen KZ-Wachmann - Gerichtspsychiater hält "falsche Erinnerungen" bei Angeklagtem für möglich

Fr 11.03.22 | 20:27 Uhr | Von Lisa Steger

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren Wachmann des KZ Sachsenhausen bestreitet der Angeklagte, jemals dort gewesen zu sein. Möglicherweise glaube der 101-Jährige das selbst, bescheinigte ihm ein Gerichtspsychiater. Von Lisa Steger



Seit Anfang Oktober muss sich in Brandenburg an der Havel ein inzwischen 101 Jahre alter Mann wegen Beihilfe zu mehr als 3.000 Morden verantworten. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er von 1942 bis zum Februar 1945 SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen war – zuletzt als Rottenführer. Der Angeklagte bestreitet das – und der Gerichtspsychiater, der ihn begutachtete, ist keineswegs sicher, dass der Hochbetagte vorsätzlich lügt.



Josef S., geboren am 16. November 1921 in Mariampol

Zahlreiche Dokumente belegen, dass der Angeklagte bei der SS in Sachsenhausen diente: Truppenstammrollen, Unterlagen aus dem Bundesarchiv, aus der Gedenkstätte Sachsenhausen und aus dem Militärarchiv in Moskau. Geburtsdatum und Diensteintritt stimmen überein. Und auch der Geburtsort, Mariampol im heutigen Litauen, ist stets derselbe.

Doch der 101-Jährige erklärte im Dezember letzten Jahres, er habe nie ein KZ betreten. Während des Krieges will er Handwerker und Landarbeiter gewesen sein; gegen Kriegsende habe er in Kolberg im heutigen Polen Panzergräben ausgehoben - jedoch als Zivilist. Gerichtspsychiater Bernd Meißnest hat den Angeklagten begutachtet, er ist als Zeuge geladen. "Es gibt falsche Erinnerungen", erklärt er: Erinnerungen an Begebenheiten, die gar nicht stattgefunden hätten. Diese könnten "das reale Erleben bis zur Unkenntlichkeit überschreiben". Je öfter man davon erzähle, umso fester glaube man daran, erläutert Meißnest. Vor allem traumatische Erlebnisse würden mitunter gelöscht und durch falsche Erinnerungen ersetzt. "Das Vergessen hat auch eine Schutzwirkung", so der Experte. "Es geht um das Bedürfnis, mit sich selbst im Reinen zu sein, es geht darum, unser Selbstbild zu erhalten." Am Anfang stehe die bewusste Lüge, doch "irgendwann ist man dann überzeugt, dass es wirklich so ist", erklärte Meißnest. "Die Person hat dann keinen Zugang mehr zu dem Tatsächlichen."

Bilanz am Lebensende

Das Geschehen, um das es im Prozess geht, liege 77 Jahre zurück. "Und Sie machen in diesen 77 Jahren die Erfahrung, dass Sie kein schlechter Mensch sind." Der Angeklagte habe nach dem Krieg einen Beruf erlernt und ausgeübt, Kinder erzogen, Eigentum geschaffen. "Das reicht, damit Sie am Ende sagen können, es war doch alles in Ordnung."



Allerdings, so schränkt Meißnest ein, sei ihm weder aus seiner Praxis noch aus der Literaturrecherche ein Fall untergekommen, in dem ein Mensch volle drei Jahre seines Lebens verdrängt habe. Ganz eindeutig ist der Fall Josef S. also offenbar nicht.

Erschütternde Konfrontation

Zuvor hatte nochmals ein Überlebender des Konzentrationslagers das Wort. Marcel Suillerot, 98 Jahre alt, aus der Nähe von Dijon. Er war in Frankreich verhaftet worden, weil er Flugblätter gegen die Deutschen und gegen das Petain-Regime verteilt hatte. 1943, mit 20 Jahren, kam er nach Sachsenhausen. "Man sagte uns, durch das Tor geht ihr hinein und durch den Schornstein wieder hinaus", so Suillerot, der per Video zugeschaltet war und von seiner Tochter unterstützt wurde. Bei den Heinkel-Werken, einer Rüstungsfabrik, leistete er Zwangsarbeit. Wer nicht durchhielt, den habe die SS erschlagen. Zwölf Stunden am Tag mussten die Gefangenen arbeiten. Am Abend folgte ein Appell, der nicht selten zwei bis drei Stunden gedauert habe, "auch bei extremer Kälte". Die Kleidung war zu dünn, viele seien gestorben. In der Baracke habe es oft Läuse gegeben. Die Gefangenen wurden dann vor den Türen nackt desinfiziert, einmal bei minus 14 Grad, erinnert sich der Zeuge. Immer sonntags veranstaltete die SS im Lager einen "Kulturtag", berichtet Suillerot. Gefangene, die ein Instrument beherrschten, mussten aufspielen. Dazu schlug die SS andere Häftlinge mit Stöcken oder erhängte sie vor aller Augen. Im April 1945 evakuierten die Nazis Sachsenhausen, töteten zahlreiche Gefangene und schickten 32.000 auf den berüchtigten "Todesmarsch" gen Norden. "Nur 18.000 kamen an", weiß Suillerot. Er war einer von ihnen: "Ich wog nur noch 44 Kilo." Die Schilderungen sind bedrückend. Doch nicht Hass und Rache ist es, was Suillerot antreibt. Er wolle noch etwas sagen, teilt er am Ende mit. "Früher war ich gegen alle Deutschen. Aber heute sage ich, ich bin gegen die Nazis, nicht gegen die Deutschen." Er habe nach dem Krieg sehr viel Solidarität erfahren, verabschiedet sich der 98-Jährige. Der Angeklagte äußerte sich am Freitag nicht. Wie stets, verfolgte er die Verhandlung äußerlich unbewegt.

Prozess geht in die letzte Phase

In der kommenden Woche hat nochmals ein Historiker das Wort, so Gerichtssprecherin Iris le Claire. Am 24. und 25. März könnten die Anwälte plädieren. Sieben Reden sind zu erwarten: von Staatsanwaltschaft, Nebenklagevertreter und vom Verteidiger.



Ein Urteil wird im April erwartet. Es wird wohl nicht das letzte Verfahren gegen einen mutmaßlichen NS-Täter sein. Bundesweit sind mehrere Ermittlungsverfahren anhängig. Allein die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat derzeit drei hoch betagte Beschuldigte im Visier: zwei mutmaßliche SS-Wachmänner und eine KZ-Aufseherin - alle drei sind Mitte 90.



Noch ist nicht sicher, wieviele der Beschuldigten verhandlungsfähig sind. Bei einem sieht es derzeit danach aus, bei den anderen beiden sei es offen. Auch dies sei ein Grund, warum es in diesen drei Fällen bisher keine Anklage gibt, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

