In Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) ist in der Nacht zum Dienstag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Der 58-jährige Bewohner verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, das Gebäude sei einsturzgefährdet, teilte die Brandenburger Polizei mit.

Der Brand ereignete sich im Ortsteil Flecken-Zechlin und brach gegen 22.30 Uhr am späten Montagabend aus. Ursache könnte ein auf dem Herd vergessener Topf gewesen sein. Der Bewohner gab an, er sei eingeschlafen und habe sein Essen auf dem Herd vergessen. Er habe bei dem Brand Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt und musste auch am Dienstag noch mehrmals zum Brandort ausrücken. Ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Das Haus sei jetzt allerdings einsturzgefährdet und nicht bewohnbar, so die Polizei. Eine genaue Untersuchung des Brandortes soll am Mittwoch stattfinden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 300.000 Euro.