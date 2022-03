Der Wissenschaftsstandort Brandenburg bekommt Zuwachs: Für das Forschungs- und Datenzentrum "Deutsche Elektronen Synchron" (DESY) wird am Mittwochnachmittag in Zeuthen (Dahme-Spreewald) der Grundstein gelegt.



Wissenschaftler des internationalen Großprojekts "Cherenkov Telescope Array" (CTA) wollen in dem Zentrum am Zeuthener See mit Hilfe von Gammastrahlen untersuchen, "wie tief im Universum Schockwellen von gewaltigen Sternenexplosionen durch unsere Milchstraße pflügen oder riesige Mahlströme in der Umgebung von schwarzen Löchern Materie mitreißen", hatte Christian Stegmann, Leiter des DESY-Standorts in Zeuthen, bereits bei der Wahl des Standortes im Sommer 2016 erklärt. Die Forscher hoffen damit auf neue Erkenntnisse zur Entwicklung des Universums.