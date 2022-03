Unbekannte setzen Turnhalle von deutsch-russischer Schule in Berlin in Brand

Auf die Turnhalle der Internationalen Lomonossow-Schule (ILS) in Berlin-Marzahn ist vermutlich ein Brandanschlag verübt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand an der Turnhalle der Einrichtung schnell löschen. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Auf die Turnhalle der Internationalen Lomonossow-Schule in Berlin-Marzahn ist offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Ein Bezug zum Krieg in der Ukraine könne nicht ausgeschlossen werden - deshalb ermittle der Staatsschutz.

Ein Passant habe gegen drei Uhr in der Nacht aufsteigenden Brandrauch an der Turnhalle des deutsch-russischen Bildungscampus entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert, teilte die Einsatzleitung dem rbb mit. Die eintreffenden Polizisten hätten dann die Flammen bereits mit eigenen Mitteln löschen können. Die Feuerwehr setzte demnach die Löscharbeiten fort, um ein Aufflammen oder ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Durch das Feuer sei die Haussubstanz des Gebäudes beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.



Die Lomonossow-Schule ist benannt nach dem russischen Naturwissenschaftler und Dichter Michail Wassiljewitsch Lomonossow. Die Schule ist eine staatlich anerkannte Ganztagsschule mit gymnasialer Oberstufe. Sie bietet den Unterricht in einigen Fächern in deutscher und in russischer Sprache an.