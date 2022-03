Nach Einschätzung der Bundespolizei zeigen die Warnungen vor unseriösen Hilfsangeboten am Hauptbahnhof an geflüchtete Frauen aus der Ukraine bereits abschreckende Wirkung.



Der Eindruck sei, dass derartige Täter, die sich auffällig verhielten, kaum mehr zum Bahnhof kommen würden, so eine Sprecherin der Bundespolizei am Mittwoch. Die Helfer und Polizisten am und um den Bahnhof seien sehr aufmerksam, zudem habe es viele Medienberichte zu dem Thema gegeben.