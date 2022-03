Interview | Daniel Hiltmann - "Sie sehen das 'Recht' auf ihrer Seite, über die Frau zu bestimmen"

Mi 02.03.22 | 06:10 Uhr | Von Jana Göbel

Bild: Christian Spicker/www.imago-images.de

Wird eine Frau durch den Partner oder die Familie ernsthaft bedroht, verbergen sich dahinter oft überkommene Traditionen. Aber es gibt klar geregelte Schutzmechanismen, sagt Daniel Hiltmann, Dezernatsleiter beim LKA Berlin.



Rbb|24: Herr Hiltmann, gibt es Herkunftsgebiete oder Kulturkreise, in denen mehr Übergriffe auf Frauen stattfinden, und wie wirkt sich das hier aus? Daniel Hiltmann: Es gibt unterschiedliche Prägungen durch die Sozialisation. Es gibt Länder und Regionen, in denen Frauen nicht viel wert sind. Wenn Menschen aus diesen Ländern hierherkommen und hier ein ganz anderes Umfeld vorfinden, ist das oft nicht einfach. Plötzlich soll man alles anders machen. Nicht nur die Männer, auch die Frauen legen ihre sozialen Prägungen nicht einfach ab in Deutschland. Die Voraussetzung, dass wir helfen und schützen können ist, dass wir einbezogen werden. Das geht, wenn Frauen gewaltbereite oder gewaltausübende Partner anzeigen oder Bedrohungen melden. Da gibt es eine große Dunkelziffer.

zur person Daniel Hiltmann ist Dezernatsleiter in der Abteilung für Delikte am Menschen im LKA 1 Berlin. In seinem Dezernat wurde 2014 die Zentralstelle Risikobewertung von individualgefährdeten Personen eingerichtet. Darin geht es auch darum, möglichst früh zu erkennen, wenn eine Frau durch den Partner oder die Familie ernsthaft bedroht ist.

Ist es ein Unterschied, ob die Betroffenen in einer Geflüchteten-Unterkunft leben oder in einer Wohnung? Für uns ist das unerheblich. Wir arbeiten auch mit den Unterkünften zusammen und suchen nach Lösungen. Die Frau muss aber mitarbeiten und sich helfen lassen. Und da erleben wir, das ist sehr schwer für die Frauen. Die Familienstrukturen sind oft viel stärker als hier in Europa. Eine Ablösung oder gar Anzeige gegen Familienangehörige ist für viele undenkbar. Wenn wir etwas mitbekommen und nachhaken, heißt es oft: Das klären wir in der Familie. Die Polizei ist für viele nicht vertrauenswürdig oder gar eine Art Gegner. Das resultiert oft aus schlechten Erfahrungen mit der Staatsmacht in einigen Herkunftsländern.

Welche Gewaltformen erleben Sie? Todesdrohungen, Körperverletzungen, Einsperren, Auflauern, am Arbeitsweg hindern, das gibt es alles. Die Drohungen sind teilweise schlimm, da geht es um Gesichtsverätzungen oder darum, den Kopf abzuschneiden. Solche Handlungen sind in einigen Gesellschaften akzeptiert oder werden dort teilweise auch nicht sanktioniert. Selbst wenn es strafbar ist: Manchen sind die Gesetze egal, die sehen das "Recht" auf ihrer Seite, über die Frau zu bestimmen. Dies ist häufig der Fall, wenn die Betroffenen in patriarchalischen Gesellschaften oder Familienstrukturen groß werden oder archaische Ehr- und Moralvorstellungen haben. Aber teilweise erleben wir das sogar bei Männern, die hier groß geworden sind. Das persönliche Umfeld ist entscheidend, das Weltbild, das da gilt. Manche Männer wissen nicht, wie sie Konflikte anders lösen können. Die sind gefangen in ihrem eigenen Bild.

dpa Prozessbeginn in Berlin - Zwischen zwei Welten - Der Tod der Afghanin Maryam H. Ab Mittwoch stehen zwei Brüder vor Gericht, weil sie ihre Schwester getötet haben sollen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sie sich durch die westliche Lebensweise von Maryam H. in ihrem Verständnis von "Ehre" verletzt sahen. Von Jana Göbel, Ulf Morling und Torsten Mandalka

Wie können Sie helfen?

Wir machen zunächst eine sogenannte Gefährderansprache, erklären dem Mann, was hier erlaubt und was strafbar ist. Manche wissen das gar nicht. Zum Teil sind da gute Gespräche möglich. Die Menschen sollten über die geltenden Gesetze für Männer und Frauen besser aufgeklärt werden, wenn sie nach Deutschland kommen. Im Fokus steht für uns die Minimierung der Gefährdung, und da setzen wir beim Opfer an. Mit der/dem Geschädigten wird schnellstmöglich ein sogenanntes Sicherheitsgespräch geführt, um herauszufinden, wie am besten geholfen werden kann und wie die Person sich im Alltag geschützt bewegen sollte. Wir vermitteln die Frauen an eine Hilfsorganisation, die ihr beratend und stärkend zur Seite steht. Wenn es gefährlich wird, können wir die Frau dabei unterstützen, ihr bisheriges Umfeld zu verlassen, sie in einem anderen Heim oder einer Schutzeinrichtung unterbringen, in besonderen Fällen auch in einem anderen Bundesland. Aber das ist ein schwerer Schritt. Sie müssen ihre Kontakte abbrechen, lieb gewonnene Menschen und Orte meiden, ihren Arzt wechseln, die Handynummer austauschen. Es kann eine Sperre beim Einwohnermeldeamt eingerichtet werden. Auch die Kinder müssen dann sehr sorgsam werden, kein TikTok mehr, kein Insta.

Christian Spicker/www.imago-images.de Frau mutmaßlich von Brüdern getötet - Debatte um den Begriff "Ehrenmord" entbrannt Zwei Afghanen sollen in Berlin ihre Schwester getötet haben - mutmaßlich, weil der Lebensstil der Frau nicht ihren Moralvorstellungen entsprach. Das politische Berlin streitet nun, wie solche Taten genannt werden sollen.



Wie können LKA und Polizei die Gefahrenlage einschätzen? Wir waren das erste Bundesland, das 2014 eine Zentralstelle eingerichtet hat, die Hochrisikofälle von Häuslicher Gewalt bzw. Gewalt gegen Frauen besonders im Fokus hat. Alle Vorfälle werden Berlin-weit erfasst. Wenn eine Familie häufiger auffällt, dann sehen wir das. Falls der Grad an Aggression von Mal zu Mal zunimmt, sehen wir das auch. Dann werden Betroffene gezielt betreut und teilweise auch aufgesucht. Sie haben direkte Kontaktpersonen im Polizeiabschnitt. Wir in der Zentralstelle für Individualgefährdung beraten die Kolleginnen und Kollegen in den Polizeiabschnitten dazu, welche Maßnahmen angebracht sind. Aber wir sind immer darauf angewiesen, dass der oder die Bedrohte mit uns redet und sich auch helfen lassen möchte. Wir können nicht "zwangsschützen". Was hilft, wenn Täter, meist sind es Männer, nicht aufhören zu schlagen oder zu drohen? Die beste Gefahrenabwehr neben der Beratung und Information ist tatsächlich die strafrechtliche Sanktionierung, um zu zeigen: Der Staat ist stark. Wenn Straftaten wie Körperverletzungen juristischen Folgen haben, spricht sich das auch rum. Vielen Dank für das Gespräch.

Mit Daniel Hiltmann sprach Jana Göbel, rbb|24.