Prozessbeginn in Berlin - Zwischen zwei Welten - Der Tod der Afghanin Maryam H.

Mi 02.03.22 | 06:10 Uhr | Von Jana Göbel, Ulf Morling, Torsten Mandalka

Ab Mittwoch stehen zwei Brüder vor Gericht, weil sie ihre Schwester getötet haben sollen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass sie sich durch die westliche Lebensweise von Maryam H. in ihrem Verständnis von "Ehre" verletzt sahen. Von Jana Göbel, Ulf Morling und Torsten Mandalka

Das Wort, das am häufigsten fällt, wenn man sich über Maryam H. unterhält, ist "tough". Die junge aufgeweckte Frau aus Afghanistan fiel auf, weil sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollte. Am 13. Juli 2021 soll sie nach Auffassung der Staatsanwaltschaft von zwei ihrer Brüder getötet worden sein.

Männer wollen über ihr Leben bestimmen

Von Menschen, die Maryam H. kannten, hört man immer wieder, dass es Männer waren, die über sie bestimmen wollten: Der Vater, der sie mit 16 an einen zehn Jahre älteren Mann verheiratete. Der Ehemann, der sie geschlagen haben soll, wenn sie nicht "gehorchte". Zwei Brüder, die verlangten, dass sie ihre neue Liebe aufgibt. Maryam H. kommt 2015 aus Jalrez in der zentralafghanischen Provinz Maidan Wardak nach Deutschland. Jalrez war damals hart umkämpft. Dort wurde 2003, sie war grade 16, ihre Ehe arrangiert, wie ein Mann aus dem Familienumfeld rbb24 Recherche berichtet: "Es läuft über die Eltern und Verwandten. Da heißt es dann, da gibt es ein Mädchen, das ganz gut ist, da musst du hin und um die Hand bitten." Nach ihrer Heirat schenkt sie zwei Kindern das Leben – einem Jungen und einem Mädchen. Ihre Familie soll zur Gemeinschaft der Hazara gehören, die wegen ihres Glaubens immer wieder Übergriffen durch die Taliban ausgesetzt waren.

In Deutschland beginnt sie ihr eigenes Leben

Nachdem Maryam H., ihr Mann und ihre Kinder in Berlin angekommen sind, bekommen sie einen Platz in einer Geflüchteten-Unterkunft. Immer öfter kommt es zum Streit zwischen dem Paar. rbb24 Recherche hat mit Frauen und Männern gesprochen, die beide kannten. Sie wollen anonym bleiben. Was sie berichten, gleicht sich: Maryam H. wollte nicht mehr leben wie in Afghanistan, nicht nur kochen, abwaschen, sich um die Kinder kümmern. Viele afghanische Frauen verändern sich, nachdem sie nach Deutschland gekommen sind, berichtet eine Betreuerin, die selbst aus Afghanistan stammt. Sie lernen Deutsch, werden über ihre Rechte aufgeklärt, bekommen eigenes Geld und erfahren, wo sie Hilfe finden, wenn es Probleme gibt. Für die Männer sei das oft schwer zu verstehen. Nach einem Streit mit ihrem Mann und erneuten Tätlichkeiten ruft Maryam H. die Security der Unterkunft. Die Polizei kommt, ihr Mann wird aus der Unterkunft verwiesen und darf die Kinder fortan nur noch unter Aufsicht des Jugendamtes treffen. Maryam H., ihr Sohn und ihre Tochter ziehen in eine geschützte Unterkunft in Schöneberg um. Anfänglich ist sie misstrauisch und ängstlich, traut sich kaum raus und ist immer auf der Hut. Wovor sie Angst hat, bleibt unklar: vor ihrem Mann oder ihren Brüdern? Einer sitzt zu dieser Zeit im Gefängnis in Berlin, ein zweiter lebt in Neukölln, der dritte in Bayern. Die beiden letzteren werden jetzt beschuldigt, ihre Schwester getötet zu haben.

Staatsanwaltschaft vermutet "Bestrafung, wegen westlicher Lebensweise" als Motiv

Maryam H. stirbt am 13. Juli 2021, einem Dienstag. Sie ist 34 Jahre alt. Morgens besorgen sich die Brüder, so die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, noch einen großen Koffer. Gewicht und Größe der jungen Frau habe einer der Brüder zuvor in einem "Spiel" herausgefunden, sagen ihre Kinder später aus. Am Nachmittag sollen die beiden Brüder sie "unter dem Vorwand einer Wohnungsbesichtigung zu einem Treffen gelockt haben", so der Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaften, Martin Steltner. Wo und durch wen genau sie dann getötet wurde, ist bis heute unklar. Die Obduktion ergibt, dass Maryam H. gewürgt wurde. Schließlich sei ihr die Halsschlagader durchtrennt worden. Anschließend sollen die Brüder ihre Schwester im Koffer und per Zug nach Bayern gebracht und dort in der Nähe von Würzburg verscharrt haben. Das Motiv der Brüder? Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie sich durch Maryams neues Leben in ihrem archaischen Verständnis von "Ehre" verletzt sehen. Weil sie ein teilweise moderneres Leben führt, sich den Vorschriften der Brüder widersetzt und nach der Scheidung von ihrem Ehemann im Jahr 2017 einen Freund findet, zu dem ihr die Brüder später jeden Kontakt untersagt hätten – was sie wohl ignorierte. Kurz nach der Inhaftierung der Beschuldigten hatte die Staatsanwaltschaft von einem "sogenannten Ehrenmord" gesprochen. Inzwischen verwendet sie den Begriff nicht mehr. "Ich denke, dass die Begrifflichkeit nicht im Vordergrund stehen sollte", erklärt Sprecher Martin Steltner. "Die beiden Brüder sind dringend verdächtigt, ihre Schwester getötet zu haben, als Bestrafung dafür, dass diese nach westlichen Vorstellungen gelebt hat und nicht den archaisch geprägten Wertvorstellungen der beiden Angeschuldigten entsprochen haben."

Kinder als Nebenkläger im Prozess

Vor Gericht werden die beiden Kinder der Getöteten von Rechtsanwalt Roland Weber vertreten, der auch Berlins Opferbeauftragter ist. Um sie zu schützen, wurden sie bereits per Video vernommen. Das soll ihnen möglichst einen Auftritt vor Gericht ersparen. "Meinen beiden Schützlingen geht es den Umständen entsprechend ganz gut", so Weber. Sorgen bereite dem älteren Sohn jedoch die Berichterstattung. Falschmeldungen, welcher Art auch immer, seien verstörend für die Kinder, so Weber. Für Weber ist die Tat ein Femizid, da eine Frau getötet worden sei, weil sie eine Frau war. Außerdem sei "ein Element des sogenannten "Ehrenmordes" enthalten, weil nicht wie beim klassischen Femizid ein Partner oder Ex-Partner die Frau getötet habe, sondern "die Brüder sie ermordet haben sollen." Letztlich aber sei die Einordnung der Tat eine müßige Diskussion, denn ein Mensch sei getötet worden.

Parallelen zum Mord an Hatun Sürücü

"Dass Parallelen zum Fall Sürücü gezogen werden, können wir nicht verhindern", sagt Rechtsanwalt Mirko Röder, der Sprecher der Verteidigung von Maryams Bruder Seyed H.. Die Deutsch-Kurdin Hatun Sürücü (23) war im Februar 2005 von ihrem jüngsten Bruder auf offener Straße in Berlin mit drei Kopfschüssen hingerichtet worden. Eine Mittäterschaft der beiden ursprünglich mitangeklagten älteren Brüder Hatun Sürücüs konnte niemals rechtskräftig abgeurteilt werden, weil sie nach einem ersten Freispruch aus Deutschland in die Türkei geflüchtet waren. "Aber jeder Fall ist individuell zu betrachten und die Schuld jedes Einzelnen muss bewiesen werden", so Röder. In der Öffentlichkeit sei bereits eine Vorverurteilung auch durch Politiker:innen erfolgt. Das sei eines Rechtsstaats unwürdig. Die Verteidigung Seyed H.s ziele auf einen Freispruch hin, sagt Röder.

Zeugenaussagen und Beweise

Das Verfahren um die Tötung von Maryam H. ist nun auf 36 Prozesstage bis August 2022 terminiert. Der vorsitzende Richter Thomas Groß gilt als erfahrener Schwurgerichtsvorsitzender. Er führte auch das Mordverfahren gegen zehn mutmaßliche Mitglieder der Hells Angels ab 2014. Im Prozess um den mutmaßlichen Femizid und "Ehrenmord" an Maryam H. sollen DNA-Spuren, Handydaten, Aufnahmen von Überwachungskameras, Zeugenaussagen und Gutachten die Brüder überführen. Dabei geht es nicht nur um die Tat an sich, sondern auch um das Motiv. Das ist entscheidend für eine Verurteilung wegen Mordes.