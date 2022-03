Damit sind innerhalb einer Woche mindestens drei Personen in Brandenburg bei Verkehrsunfällen getötet worden. So starb am vergangenen Montag ein Mann an der A115 bei Potsdam-Babelsberg, nachdem er auf die Fahrbahn gelaufen war. In der Nacht davor erlitt ein 19-Jähriger in Märkisch-Oderland tödliche Verletzung, nachdem er von der Fahrbahn abgekommen und in einen Baum gekracht war.