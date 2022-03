Betrugsmasche im Internet - Wie Online-Fake-Shops den Beginn der Fahrrad-Saison ausnutzen

So 27.03.22 | 07:53 Uhr | Von Simon Wenzel

Bild: dpa/Christin Klose

Wer derzeit ein neues Fahrrad kaufen möchte, muss zum Teil mit langen Wartezeiten rechnen. Online-Betrüger nutzen diese Nische anscheinend vermehrt mit sogenannten Fake-Shops. rbb|24 erklärt, woran man die erkennen kann. Von Simon Wenzel

Das Angebot ist verlockend. Ein klassisches Hollandrad mit elegant nach hinten geschwungenem Lenker, metallenen Schutzblechen über der Kette und den Rädern und Gepäckträger. Auf einer Internetseite ist es direkt lieferbar und sogar 200 Euro günstiger als bei der Konkurrenz - was für ein Deal! Ein zu guter. Denn die Seite könnte ein Fake-Shop zu sein. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz warnte Anfang März in einer Pressemitteilung [presseportal.de] unter der Überschrift "Genug Betrug" vor Online Fake-Shops und nannte als Beispiel einen Fahrrad-Anbieter: "fahrrad-handels.de". Diese Seite ist inzwischen offline, andere sind es nicht.

Faustregel des LKA: "Niemals Vorkasse, niemals Überweisung im Internet."

Die Frage ist: Woran erkenne ich, dass es sich bei dem günstigen Holland-Rad tatsächlich um einen Fake-Shop handelt und ich beim vermeintlichen Super-Schnäppchen betrogen werden könnte? Es gilt, auf Warnsignale zu achten, denn betrügerische Online-Seiten verfolgen oft ähnliche Muster. Im LKA Berlin leitet Hubert Schuster das zuständige Dezernat für Warenbetrug und Cybercrime. Seine Faustregel: "Niemals Vorkasse, niemals Überweisung im Internet." Spätestens beim Bezahlvorgang offenbaren sich die meisten Fake-Shops, denn nur so geht ihre Betrugsmasche auf. Das Geld ist überwiesen und die Ware wird nie gesendet. "Wenn ungesicherte Zahlungsweisen verlangt werden wie Bargeldübergaben, Western Union oder Überweisungen - so was sollte man nicht tun", rät Schuster. Der Online-Shop mit dem schicken Holland-Rad fordert: eine Überweisung. Hubert Schuster, das sei an dieser Stelle einmal angemerkt, hat mit dem Fall von "fahrrad-handels", den seine Kollegen in Rheinland-Pfalz meldeten, nichts zu tun und äußert sich in diesem Artikel auch nur zum generellen Vorgehen bei Fake-Shops. Welches LKA bei Internet-Betrug ermittelt, teilt sich häufig danach auf, in welchem Bundesland die meisten Geschädigten des jeweiligen Fake-Shops wohnen, sagt er.

Uneinheitliche Bilder, extreme Rabatte

Es gibt aber schon deutlich vor dem Kauf-Abschluss Indizien, an denen man vermeintliche Fake-Shops erkennen kann. Josephine Frindte von der Verbraucherzentrale Berlin rät dazu, sich die Website kritisch anzuschauen. Unterschiedliche Foto-Hintergründe könnten beispielsweise ein Indiz für einen Fake-Shop sein: "wenn die mal grün, mal weiß, mal in der Natur sind, dann spricht das dafür, dass sie einfach irgendwo heraus kopiert wurden, aus Social-Media Kanälen vielleicht." Auch extreme Rabatte, günstiger als die Konkurrenz, meist mit virtuellem Rotstift gekennzeichnet, seien ein Warnsignal für die Verbraucherzentrale. Immerhin, die Bilder sind beim zweifelhaften Fahrradshop mit dem Holland-Rad einheitlich. Die Räder werden vor weißem Hintergrund präsentiert, das Design ist schlicht. Fett und rot gekennzeichnet sind die Preise auch nicht, aber sie sind unschlagbar günstig - auch das also ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hier um einen Fake-Shop handelt.

Das Impressum des Fahrrad-Shops führt zu einem wütenden Bayer

Dann gibt es noch das Laden-Hinterzimmer jedes Online-Shops: Das Impressum. Ein solches müssen Internetseiten in Deutschland haben, da kommt auch ein Fake-Shop nicht drum herum. Hier sind gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu machen: Anschrift, Telefonnummer, gesetzlicher Vertreter und so weiter. "Fake-Shops haben häufig ein fehlerhaftes Impressum", sagt Dezernatsleiter Schuster. Eine sorgfältige Inspektion der Daten lohnt sich also, wenn man skeptisch ist ob der (zu) guten Angebote. Die Expertin der Verbraucherzentrale rät zur schnellen Recherche: "Einfach mal die Adresse bei Google-Maps eingeben, um zu schauen, wo das Unternehmen sitzt. Wenn es zum Beispiel in einem Wohngebiet sitzt, ist das eher ein schlechtes Zeichen. Viele Fahrradhändler oder Elektrohändler sitzen ja eher in Industriegebieten oder in der Innenstadt."



Hier wird es bei dem Fahrrad-Shop mit dem Holland-Rad schon schwieriger: Der sitzt nämlich an einer Adresse in Ismaning (ein Vorort von München), die laut Google-Eintrag tatsächlich zu einem Fahrrad-Laden (mit anderem Namen) gehören soll. In den Bewertungen stehen allerdings bereits Warnungen: "Achtung! Fake Shop! Nichts bestellen!" Auch eine Telefonnummer gibt es im Impressum. Wer unter der Münchener Nummer anruft, bekommt eine Bandansage entgegengeschmettert:



"Sie sind mit dem Anschluss von * verbunden. Die Internetseiten "fahrrad-handels.de" und "***" sind betrügerische Fake-Seiten", sagt ein Mann mit bayrischem Akzent, der ziemlich genervt klingt. Denn die Nummer im Impressum führt zu einem seriösen Fahrradhändler und nicht zu dem vermeintlichen Online-Shop. Der wütende Herr sagt weiter, dass er mit diesem Angebot nichts zu tun habe und Anzeige erstattet sei. Dann liest er ein Aktenzeichen vor.



Beim Shop mit dem tollen Angebot fürs Holland-Rad handelt es sich um die zweite Adresse, die der Mann in seiner Bandansage erwähnt. Sie ähnelt stark der mittlerweile geschlossenen Seite "fahrrad-handels.de", das lässt sich zumindest aus Screenshots schließen, die auf einer sogenannten Watchlist-Seite im Internet [onlinewarnungen.com] zu finden sind. Das war der Fake-Shop, vor dem das LKA Rheinland-Pfalz in seiner Pressemitteilung vom 9. März warnte.

Noch keine vermehrten Anzeigen wegen Fahrrad-Fake-Shops in Berlin in diesem Jahr

Was kann ich als Internetnutzer machen, wenn ich so eine Seite finde? Die Verbraucherzentrale rät zur Meldung bei ebensolchen "Watchlist-Seiten". Dort ist neben "fahrrad-handels.de" übrigens auch die zweite Domain längst gemeldet und noch dazu viele andere Seiten rund ums Fahrrad und aus anderen Geschäftsfeldern.



"Fake-Shops sind ein Phänomen, was es seit Bestehen des Internets gibt", sagt Hubert Schuster vom LKA in Schöneberg. In der Kriminalitätsstatistik aus dem Jahr 2020 wurden für Berlin insgesamt 251 Fälle registriert, die dem Fake-Shop Segment zuzurechnen sind. Statistische Daten darüber, wie viele sich davon auf Fahrräder spezialisiert hatten, gibt es nicht, so dezidiert wird es nicht ausgewertet, sagt Schuster. Angesprochen auf die Warnung der Kollegen aus Rheinland-Pfalz sagt er: Fahrrad-Fake-Shops habe man in diesem Jahr in Berlin noch nicht vermehrt auf dem Tisch gehabt, wohl aber im letzten Jahr, da sei das LKA erfolgreich gegen Fahrrad-Betrüger vorgegangen. Auch die Verbraucherzentrale Berlin hat in diesem Jahr noch nicht auffällig viele Hinweise zu Fahrrad-Shops bekommen. Dass sich die Betrüger zu Beginn der Fahrrad-Saison darauf stürzen und in anderen Bundesländern bereits Fälle gemeldet wurden, finden Josephine Frindte aber logisch. Fake-Shops würden eben immer das anbieten, was gerade "most wanted" sei, sagt sie. Und Fahrräder sind gerade oft nur mit langen Wartezeiten zu bekommen. Das ist seit dem vergangenen Jahr so und hat sich auch noch nicht geändert. Stichprobenartige Anrufe bei lokalen Großhändlern bestätigen das. "Ein gefundenes Fressen" für die Betrüger, nennt die Expertin von der Verbraucherzentrale so eine Marktsituation.

Bis zur tatsächlichen Sperrung eines Fake-Shops kann es dauern

Bleibt nur noch eine Frage: Wenn gegen "fahrrad-handels.de" offenkundig bereits ermittelt wird und das LKA in Rheinland-Pfalz sogar davor warnt, wie kann dann eine ähnliche Seite, die die gleiche falsche Telefonnummer im Impressum stehen hat, noch im Netz sein?



Wahrscheinlich liegt es daran, dass das LKA eben erst dann handeln kann und darf, wenn alles wasserdicht ist. "Wir müssen Straftätern und Gewerbetreibenden, die Online-Shops haben, nachweisen, dass sie betrügerisch handeln", sagt Hubert Schuster, der Dezernatsleiter aus Berlin. Erst wenn es genug Beweise gebe, könne die Sperrung der Seite veranlasst werden. Das hat nachvollziehbare Gründe. Schließlich könnten auch Konkurrenten sonst einen Online-Shop mit übler Nachrede schnell aus dem Geschäft nehmen. Das Holland-Rad bleibt am Ende dieser Recherche übrigens dort, wo es ist. Zu viele Indizien sprechen hier für einen Fake-Shop und damit gegen den Kauf.