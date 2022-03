Seit 2020 ist ein Abschnitt der Friedrichstraße in Berlin-Mitte autofrei. So soll es, geht es nach dem Willen der Grünen, auch bleiben. Die Regierende Bürgermeisterin und auch Anlieger sehen aber Nachbesserungsbedarf.

Sie sei "nicht zufrieden", sagte Giffey am Donnerstag dem Radiosender 105'5 Spreeradio [spreeradio.de] . Sie höre auch von den Geschäftsleuten, dass sie weniger Kunden hätten. "Die Flaniermeile Friedrichstraße muss anders aussehen", sagte Giffey. Die Straße müsste so gestaltet werden, dass sie "ansehnlich ist, ein lebenswerter Ort ist und dass Menschen dort angezogen werden."

Erst am Montag hatte dieselbe Zeitung [berliner-zeitung.de/Paywall] jedoch veröffentlicht, dass es aktuelle, auf Mobilfunkdaten basierende, Erkenntnisse des Berliner Unternehmens What a Location gibt, die eher die Befürworter der Flaniermeile stärken. Die Zahlen zeigten nicht nur, dass auf dem für Autos gesperrten Teilstück in der City Ost deutlich mehr Menschen unterwegs sind als vor Beginn des Verkehrsversuchs. Sie belegen auch, dass sie sich dort nun länger aufhalten und dass es sich häufiger als früher um Berliner handelt.

Die jetzige Gestaltung des autofreien Abschnitts entspräche nicht dem Rang und der Bedeutung, die dieser Teil des östlichen Stadtzentrums einnimmt, bemängelte auch Guido Herrmann vom Anliegerverband Die Mitte am Donnerstag in der Berliner Zeitung [berliner-zeitung.de] . "Was da gemacht worden ist, erscheint uns nicht nachhaltig zu sein. Gelbe Markierungen, Gewächshäuser, eingehende Bäume, das ist Ironie pur", sagte er. "Die Glaskästen, Showcases genannt, stehen zum Teil leer. Es regnet hinein, Scheiben sind kaputt", berichtete auch Vereinssprecher Conrad Rausch.

Giffey kündigte derweil am Donnersag eine Überarbeitung des Konzepts gemeinsam mit den Geschäftsleuten an. "Ob dann dort Autos fahren oder nicht - das muss man besprechen." So, wie es im Moment aussehe, mit den verschiedenen Aufbauten und dem Radweg in der Mitte, sei es jedenfalls nicht optimal. Giffey sagte, auch Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) habe eine Überarbeitung zugesagt.

Es sei in der Friedrichstraße "nicht mal im Ansatz Verweilqualität" entstanden und auch auf ein lange angekündigtes Konzept warteten Anlieger bis heute, kritisierte Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Es habe bislang keine "echte und angemessene Beteiligung" stattgefunden. Man begrüße den Vorschlag des Anliegervereins Die Mitte eines internationalen Wettbewerbs, so Friederici weiter.

Die Senatsverwaltung hatte im Oktober 2021 angekündigt, eine sogenannte Teileinziehung (das Schließen einer Straße für bestimmte Verkehrsarten) beim Bezirk Mitte beantragen zu wollen. Auch während dieses Verfahrens, das voraussichtlich rund sechs Monate dauern werde, bleibe die Friedrichstraße autofrei, hieß es damals. Für die Gestaltung der Straße und des Umfelds wollten Senatsverwaltung und Bezirk nach erfolgreicher Verlängerung der Aktion dann sowieso gemeinsam Konzepte entwickeln und weitere Beteiligungsverfahren organisieren. Erste Vorschläge für für die Optimierung des Lieferverkehrs, Vorschläge zur Radverkehrsführung und zu möglichen Einbahnstraßen lagen den Angaben zufolge schon vor.