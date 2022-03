In einem Wohnhochhaus in Berlin-Lichterfelde hat es am späten Mittwochabend gebrannt.



Das Feuer war aus unbekannten Gründen in einer Wohnung in der sechsten Etage in der Réaumurstraße in der Thermometer-Siedlung ausgebrochen. Laut Feuerwehr konnten sich 40 Bewohnerinnen und Bewohner selbst ins Freie retten. Der Verdacht, dass noch Menschen eingeschlossen waren, habe sich nicht bestätigt.



Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte rbb 88.8, dass die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) die Rettungsarbeiten mit zwei Bussen unterstützt hat. Darin konnten die Betroffenen im Warmen sitzen und mussten während der Löscharbeiten nicht in der Kälte ausharren. Insgesamt war die Feuerwehr mit 54 Einsatzkräften vor Ort.