Die vor zwei Wochen gestorbene Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende Inge Deutschkron soll auf dem evangelischen Südwestkirchhof in Stahnsdorf bei Berlin bestattet werden. Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung soll am 6. April um 15 Uhr beginnen, wie die "Inge Deutschkron Stiftung" am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin bestätigte. Der Stahnsdorfer Südwestkirchhof liegt am südlichen Berliner Stadtrand in Brandenburg zwischen Potsdam und Teltow. Auf der mit 200 Hektar größten evangelischen Begräbnisstätte Deutschlands sind auch zahlreiche Prominente bestattet, darunter Künstler, Schauspieler und Politiker.

In ihrem Buch "Ich trug den gelben Stern" erzählte Inge Deutschkron vom Überleben in der Illegalität in Berlin. Sie wurde nie müde, junge Menschen zu ermuntern, gegen Aus- grenzung einzutreten. Jetzt ist sie im Alter von 99 Jahren gestorben. Von Sigrid Hoff

Inge Deutschkron wurde am 23. August 1922 in Finsterwalde in Brandenburg geboren, überlebte die NS-Zeit im Untergrund, war danach als Journalistin und Schriftstellerin tätig und starb am 9. März mit 99 Jahren in Berlin.



Die Berliner Ehrenbürgerin wurde unter anderem durch ihr Buch "Ich trug den gelben Stern" auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Dass sie Jüdin war, erfuhr sie nach Angaben der Stiftung erst 1933 von ihrer Mutter. Der Vater, ein sozialdemokratischer Lehrer, konnte 1939 nach England fliehen, während seine Frau und seine Tochter in Deutschland zurückbleiben mussten. Nach dem Krieg arbeitete Deutschkron lange Zeit in Deutschland und Israel. Seit 1992 lebte sie als freie Schriftstellerin in Tel Aviv und Berlin.