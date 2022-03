Studieren zu Hause - Wie sich Studenten mit Experimenten am Küchentisch quälen

So 13.03.22 | 10:39 Uhr | Von Victor Marquardt

rbb/Marquardt Video: Abendschau | 11.03.2022 | Victor Marquardt | Bild: rbb/Marquardt

Seit zwei Jahren haben Studierende Ihre Universitäten so gut wie nie von innen gesehen. Vor allem in praxisorientierten Studiengängen sorgt das für Frust. Die Hoffnung ruht nun wieder einmal auf dem Sommer. Von Victor Marquardt

Maria Walker und Jakob Olsson sind genervt. Beide studieren Biotechnologie an der TU Berlin und müssen in ihrem sehr praxisorientierten fünften Semester die meiste Zeit nach wie vor zuhause verbringen. Zu Beginn des Studiums klappte das auch noch ganz gut, da sehr viel Theorie zu lernen war, doch jetzt müssen sogar einige der chemischen Versuche zuhause in der Küche durchgeführt werden, da der Zugang zum Labor nur sehr eingeschränkt möglich ist.

"Man fühlt sich allein gelassen"

Messbecher, Pipetten und Chemikalien sind neben Büchern und Laptop auf dem Tisch ausgebreitet. Mithilfe von Spülmittel, Salz, Zitronensäure und Isopropanol, einem Alkohol, soll die DNA einer Zwiebel extrahiert werden. Dieser und noch viele andere Versuche würden normalerweise natürlich nicht zuhause durchgeführt. Doch seit insgesamt vier Semestern geht das nun schon so.



Der Unmut sitzt bei den beiden entsprechend tief. Maria Walker ist erschöpft. "Also irgendwie fühlt man sich allein gelassen, weil man vieles zuhause machen muss und nicht direkt den Support in der Uni hat." Den Support hätten beide sowohl von ihren Dozenten, als auch von den Kommilitonen gebraucht. Aber es sei eben nicht nur das Studieren in Präsenz an sich, das fehle.



Auch der soziale Austausch vor und nach den Seminaren sei ein enorm wichtiger Aspekt im Unialltag, der ihrer Ansicht nach in zwei Jahren Corona-Beschränkungen an Universitäten fast nicht beachtet wurde.

Maria Walker und Jakob Olsson führen auf ihrem Küchentisch ein Experiment durch. | Bild: rbb/Marquardt

Online-Programm statt Laborzugang

Gerade jetzt, in ihrem fünften Fachsemester, müssten Maria Walker und Jakob Olsson eigentlich ständig im Labor sein, weil die Praxis für einen Studiengang wie Biotechnologie extrem wichtig ist. Stattdessen sitzen sie an einem Online-Programm für chemische Experimente, dessen Ergebnisse in einem Protokoll ausgewertet werden. Das Protokoll wird dann von den Dozenten benotet.

"Im Wintersemester, dass jetzt gerade zu Ende gegangen ist, waren wir an drei Tagen in der Uni. Der Rest fand zuhause statt", sagt Jakob Olsson. Jetzt, nach zwei Jahren Pandemie, hätte er sich ein paar mehr Lockerungen gewünscht, um auch Praktika direkt in der Uni absolvieren zu können. "Vieles hätte bei der Planung und Vorbereitung der Seminare anders laufen müssen", sagt Maria Walker. Dass es nach so langer Zeit für praxisorientierte, naturwissenschaftliche Studiengänge wie Biotechnologie ihrer Ansicht nach immer noch keine richtigen Präsenz-Konzepte gibt, ist beiden unverständlich.

dpa/Bernd von Jutrczenka Studieren in der Corona-Pandemie - "Bis jetzt ist es eigentlich die schlimmste Zeit meines Lebens" Einen Hörsaal haben viele Studierende bisher kaum von innen gesehen – Studieren bedeutet während der Pandemie oft nur das Starren auf den Laptopbildschirm. Die Isolation macht es für viele fast unmöglich in einem normalen Studentenleben anzukommen. Von Mara Nolte

Praxiserfahrung ist essentiell für die berufliche Zukunft

Nicht nur, dass man im Labor viel bessere Arbeitsbedingen habe, viel Praxiserfahrung im Studium sei für einen guten Abschluss im Fach Biotechnologie schlicht unabdingbar. "Am Ende des Studiums erhofft man sich natürlich viel praktische Erfahrung", sagt Walker, weil "das ja das Wichtigste ist später im Berufsleben." Sie fühle sich verunsichert, weil sie die Erfahrung nicht sammeln kann, die sie eigentlich bräuchte. Momentan bereiten sich die TU-Studierenden auf die Klausuren vor, die zum Großteil in der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. Jede Woche wird jetzt mindestens eine davon geschrieben. Da bleibt nicht viel Zeit, um auf das vergangene Semester zurückzublicken.



Jakob Olsson setzt seine Hoffnung nun wieder einmal auf das Sommersemester. "Unsere Bachelorarbeiten stehen ja demnächst an und die will man ja unbedingt in Präsenz durchführen können."

Zwischen 10 und 20 Prozent der Seminare in Präsenz

Während in anderen Bereichen wie Gastronomie oder Einzelhandel zwischendurch immer wieder gelockert wurde, traf dies bei Universitäten nur sehr begrenzt zu. Im Wintersemester 2021/2022 fanden nach eigenen Angaben an den drei größten Universitäten in Berlin, der FU, der HU und der TU, nur zwischen 10 und 20 Prozent der Seminare in Präsenz statt. Die Senatorin für Gesundheit und Wissenschaft in Berlin, Ulrike Gote, kann den Frust vieler Studierender verstehen, "gerade wenn jemand sein Studium neu aufgenommen hat und nicht eintauchen kann in dieses studentische Leben." Der Austausch mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen gehöre einfach zur Ausbildung und zum Studierendenleben dazu.

Praxis wieder in Präsenz

Gote betont, dass es wichtig sei, dass bei Studiengängen mit großem Praxisbezug ganz viel in Präsenz stattfinde. "Ein Praktikum im Labor - das kann natürlich ein YouTube-Film zuhause nicht ersetzen. Uns ist daran gelegen, dass wir hier wieder möglichst viel in Präsenz anbieten können." Sie blickt zuversichtlich auf das kommende Semester, viel weiter allerdings noch nicht. "Wir planen das Sommersemester in Präsenz", sagt Gote. "Was im Winter ist, können wir im Moment alle noch nicht sagen. Wir müssen natürlich damit rechnen, dass wir weiterhin mit Corona zu tun haben und auch eine neue Welle erleben werden." Gotes Hoffnung ist, dass über den Sommer hin die Impflücke geschlossen wird und man nicht wieder komplett in ein Distanzangebot zurückfällt. Dieser Ausblick, zumindest auf das kommende Semester, dürfte schon mal ein kleines Licht für Maria Walker und Jakob Olsson am Ende des langen und dunklen Corona-Tunnels sein. Vielleicht wird es ja wenigstens ein Sommer ganz ohne Versuche auf dem Küchentisch.

Sendung: Abendschau, 11.03.2022, 19.30 Uhr