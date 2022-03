Eine in Eichwalde (Dahme-Spreewald) vermisste Ukrainerin ist wieder aufgetaucht. Die 75-Jährige wurde nach einem Bürgerhinweis in einem Hostel in Szczecin (Stettin) in Polen durch die dortige Polizei gesund angetroffen.

Die Rentnerin gab an, in ihr Heimatland zurückkehren zu wollen, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Sie war seit dem Wochenende durch ihre Familie in Eichwalde als vermisst gemeldet worden. Seitdem suchten Polizisten mit Rettungshunden, einem Polizeihubschrauber sowie Drohnen nach der älteren Frau.

Die wegen des Krieges in der Ukraine Geflüchtete wohnt bei ihrer Tochter, die ihre Mutter als vermutlich traumatisiert sowie orientierungslos beschrieben hatte.