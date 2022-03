Alfred Neumann Berlin Mittwoch, 09.03.2022 | 16:09 Uhr

Wer schreibt die Unwahrheit? Derjenige, der am 08.03.2022 | 19:41 Uhr von "einer Verspätung von in der Regel 30 Minuten" über den RE1 schrieb oder Sie eben gerade, indem Sie sich auf eine Statistik mit einer Pünktlichkeit von knapp 90% (was in der Tat auch kein Ruhmesblatt ist) beziehen? Dabei legt der VBB einen geringfügig strengeren Maßstab an und deklariert Abweichungen von >4:59 min schon als Verspätung.

https://www.vbb.de/vbb-themen/qualitaet-im-oepnv/regionalverkehr/



Natürlich ist es für den jeweils betroffenen Fahrgast sehr ärgerlich. Doch muss man sich nicht als Verkehrssplaner und Touristiker ausgeben, um zu wissen, dass auch aus mehreren Einzelfällen keine Regel wird. Dass die Harzfahrer beim RE1 des Verkehrsverbund für die Berlin und Brandenburg (VBB) eher eine Nebenrolle spielen, ist in der neuen "Länderbahnzeit" leider so.