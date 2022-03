Unbekannte Täter haben Flaschen gegen Fenster einer russisch-orthodoxen Kirche in Berlin-Charlottenburg geworfen. Dabei seien drei Fensterscheiben der Kirche in der Wintersteinstraße beschädigt worden, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Menschen seien nicht verletzt worden.

Unbekannte setzen Turnhalle von Lomonossow-Schule in Berlin in Brand

In der vergangenen Woche war an einer Privatschule mit russischsprachigem Schwerpunkt in Berlin-Marzahn ein kleines Feuer am Eingang der Turnhalle gelegt worden. Auch hier hat die Polizei den Verdacht, dass das Motiv der Täter mit dem Krieg zusammenhing.



In den ersten zwei Wochen seit dem Angriff Russlands am 24. Februar hatte die Polizei rund 100 Straftaten wie Beleidigungen und Schmierereien zu dem Krieg registriert. Die meisten Taten waren anti-russisch, ein kleinerer Teil aber auch gegen die Ukraine

gerichtet.