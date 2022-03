Wossi Berliner im Umland Mittwoch, 16.03.2022 | 14:53 Uhr

Also fast jeder Satz hier wirkt wie aus dem "Mustopf" und zum Glück fehlt das sonstige "bereits" (wird sonst fast immer verwendet) . Alle wussten es: Es wird zugeteilt, nach (zweifelhafter) Moral.

"anders agiert werden muss" - Weil die Infrastruktur vernachlässigt wurde. Und da bleibt das Übliche nicht aus:

Andere (Kommunen) sollen/müssen was tun.. was sie bisher nicht wussten... H.Vogel sagt´s einen und beim Sicherstellen heißt es "wir".

"neue Grundwasservorkommen geprüft" - klingt nach "Wünschelroutengebaren" - jetzt schon? Wer ist Schuld? Der Klimawandel oder doch die vernachlässigten Maßnahmen?

"Wasserangebot aufgrund des Klimawandels müsse neu bewertet werden" - Klasse Leistung für Nichts...

Und wenn H. Vogel von "Konzepten" spricht, dann ist es in der Regel was...? Ja, "glauben...zu garantieren"...

Fehlt bloß noch eine neue Struktur der Wasserverbände und schwupp, gibt es Wasser... Struktur schlägt Wasserleitungen und Brunnentechnik. Wetten, dass das am Montag noch kommt?