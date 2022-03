Werkstätten für Menschen mit Behinderungen - "Das ist Ausbeutung ohne einen echten Ausweg"

So 27.03.22 | 07:56 Uhr | Von Fabian Stratmann

Bild: dpa/Bodo Schackow

Für Menschen mit Behinderungen ist es oft schwer, auf dem Arbeitsmarkt anzukommen. Werkstätten sollen Übergänge ins Arbeitsleben ermöglichen. In der Realität wird diese Inklusion aber durch das System verhindert. Von Fabian Stratmann

Mit Arbeit im Akkord kennt Lukas Krämer sich aus. Fünf Jahre lang hat der heute 28-Jährige Wasserhähne montiert. Täglich hat er sie zusammengeschraubt, poliert und verpackt. Fünf Jahre lang hat Lukas dafür am Ende des Monats 200 Euro überwiesen bekommen. "Das ist Ausbeutung, davon kann kein Mensch leben", fand Lukas Krämer schon damals. Heute fordert er auf seinem Youtubekanal, dass seine ehemalige Arbeitsstelle, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, abgeschafft wird.

Lukas Krämer Bild: Anne-Sophie Stolz

Werkstätten sollen Menschen in den Arbeitsmarkt vermitteln

Lukas Krämers Beispiel ist dabei nur eines von vielen. Über 300.000 Menschen arbeiten in Deutschland in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, etwas mehr als 8.000 davon in Berlin. Die Tendenz ist seit Jahren steigend. 99 Prozent der Menschen, die einmal in einer Werkstatt ankommen, lernen im Laufe ihres Lebens keinen anderen Arbeitsplatz mehr kennen. Dabei sind Werkstätten eigentlich nur als Übergangslösung vom Gesetzgeber gedacht. Menschen, die wegen ihrer Behinderung noch keinen Arbeitsplatz finden, sollen dort gefördert und anschließend in eine reguläre Stelle vermittelt werden. Die Chancen stünden prinzipiell auch gut, immerhin verpflichtet der Gesetzgeber Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten, 5 Prozent aller Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen.

Vorurteile bremsen Einstellung aus

Die Realität stellt sich allerdings anders dar. Zwei Drittel aller Unternehmen in Berlin erreichen die 5-Prozent-Quote nicht, 40.000 Unternehmen in Deutschland haben nicht einen einzigen Arbeitsplatz mit einem schwerbehinderten Bewerber besetzt. Christine Braunert-Rümenapf, Berliner Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, sieht darin das Resultat hartnäckig bestehender Vorurteile: "Eine Behinderung wird oft lediglich mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit gleichgesetzt. Viele denken immer noch, Menschen mit Behinderungen seien häufiger krank oder unkündbar und stellen deswegen nicht ein. Das ist falsch und für die Vorurteile gibt es statistisch gesehen gar keine Belege."

Wenn Unternehmen nicht einstellen, drohen ihnen zwar Ordnungsgelder und weitere Strafzahlungen. Für Menschen mit Behinderungen bleiben Werkstätten dann häufig aber trotzdem die einzige Alternative, um überhaupt am Arbeitsleben teilhaben zu können. Der Gesetzgeber definiert Teilhabe dabei explizit auch finanziell. So sollen Werkstätten zwar in erster Linie Menschen auf den regulären Arbeitsmarkt vorbereiten und dorthin vermitteln. Solange sie aber noch in den Werkstätten arbeiten, sollen sie auch an den erwirtschafteten Gewinnen beteiligt werden. Gewinne, die entstehen, wenn Werkstätten zum Beispiel im Auftrag von Unternehmen Wasserhähne verschrauben, prüfen, polieren und verpacken.

Werkstätten als Einbahnstraßen im Arbeitsleben

Tatsächlich funktioniert die Umsetzung des Auftrages jedoch schon seit langem nicht. "Werkstätten sind Einbahnstraßen. Da kommen behinderte Menschen zwar rein, aber nicht mehr raus. Da wird zum Teil über Jahrzehnte auf Dumpinglohnniveau für große Unternehmen gearbeitet, ohne dass die Menschen von den Gewinnen etwas hätten", kritisiert etwa Sigrid Arnade, ehemalige Geschäftsführerin der "Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V.". Eine erste Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bestätigt die Kritik. Die Übergangsquoten von Werkstätten in Unternehmen liegen konstant deutlich unter einem Prozent. Die monatlich ausgezahlten Beträge lagen in Berlin zuletzt im Schnitt bei 189,31 Euro. Wie hoch die Gewinne der Werkstätten in derselben Zeit gewesen sind, lässt sich nicht sagen. Offenlegen müssen sie ihre Gewinne nämlich nicht.

Profite auf Kosten der Teilhabe?

Für Sigrid Arnade ist dies schon ein wesentlicher Grund dafür, warum Menschen mit Behinderungen dauerhaft in einer Werkstatt hängen bleiben. "Wenn die Gewinne nicht bekannt sind, sind die Werkstattleitungen doch überhaupt nicht motiviert, ihre besten Leute gehen zu lassen. Die sind schließlich für den finanziellen Erfolg der Werkstätten verantwortlich." Auch Lukas Krämer, der aufgrund einer Hirnhautentzündung im Kindesalter Probleme beim Sprechen, Lesen und Schreiben hat, hat während seiner Zeit in der Werkstatt keine Angebote bekommen, außerhalb der Werkstatt Fuß zu fassen. "Es wurde mir immer gesagt, wenn Du dir ganz viel Mühe gibst, dann können wir vielleicht mal schauen. Vorher musst du aber unbedingt noch weitere Fähigkeiten entwickeln." So blieb Lukas weitere Jahre in der Werkstatt und stellte seine Fähigkeiten weiterhin beim Schrauben, Prüfen, Polieren und Verpacken unter Beweis. Das Unternehmen, für das er gearbeitet hat, hat er dabei nicht kennengelernt. Druck auf die Werkstatt, Lukas zu vermitteln, gab es von Seiten des Gesetzgebers nicht.

Beschwerden werden lauter

In den Sozialen Medien wurde die Kritik am System Werkstatt, insbesondere an der Ausweglosigkeit und den niedrigen Löhnen zuletzt immer lauter. Dazu äußern wollte sich die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten auf Nachfrage des rbb zunächst nicht. Dass die Werkstätten trotz aller Kritik derweil immer größer werden, liegt auch daran, dass viele Seiten davon profitieren können. Erfüllen Unternehmen die gesetzlich festgeschriebene 5-Prozent-Quote nicht, müssen sie Ausgleichsabgaben zahlen. Bis zu 360 Euro im Monat werden so pro unbesetztem Arbeitsplatz fällig. Eigentlich ein Instrument, um die Quote auch durchzusetzen. Allerdings: Beauftragen Unternehmen Werkstätten mit der vergleichsweise günstigen Produktion, etwa von Wasserhähnen, können sie die in der Werkstatt entstehenden Lohnkosten auf ihre fälligen Ausgleichsabgaben anrechnen lassen beziehungsweise diese umgehen. Auf diese Weise hat beispielsweise Lukas mit seiner Arbeit in der Werkstatt einem Wasserhahnhersteller über Jahre dabei geholfen, fällige Abgaben zu reduzieren. Abgaben, die der Hersteller ja eigentlich hätte zahlen müssen, weil er Menschen mit einer Behinderung wie Lukas eben nicht einstellen wollte.

Internationale Kritik am deutschen Werkstattsystem

Die Vereinten Nationen haben Deutschland bereits aufgefordert, das System Werkstatt abzuschaffen. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben werde so dauerhaft verhindert. Noch ist ein Ende allerdings nicht in Sicht. Noch gibt es aber auch keine staatlich organisierte Alternative, die die mehr als 300.000 Menschen vor einem Gang in die Massenarbeitslosigkeit bewahren würde, sollten Werkstätten von heute auf morgen wirklich geschlossen werden.

© Anna Spindelndreier Interview | Raul Krauthausen - "Wir werden eine Wiedereroberung des Öffentlichen brauchen" Bei Corona-Impfungen spielen sie keine große Rolle: Menschen mit Behinderung, die in der eigenen Wohnung leben. Im rbb|24-Interview erklärt der Berliner Inklusions-Aktivist Raul Krauthausen, wie er das ändern will und worauf er sich in der Zeit nach Corona einstellt.

Jürgen Dusel, der Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, hat der Bundesregierung im vergangenen Jahr vorgeschlagen, den Druck auf die Unternehmen zu erhöhen, ihren Pflichten zur Einstellung auch nachzukommen: "Für mich gilt da wirklich eine Null-Toleranz für Null-Beschäftiger. Wir müssen die Ausgleichsabgaben wirklich deutlich erhöhen und gegebenenfalls auch konsequent Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten." Eine Ausgleichsabgabe in Höhe von 750 Euro hat Dusel der Ampel-Koalition vorgeschlagen. Beschlossen ist das noch nicht. Fraglich bleibt auch, ob eine höhere Ausgleichsabgabe am Ende nicht dazu führt, dass Unternehmen in einem noch größeren Umfang Aufträge an Werkstätten mit Behinderungen vergeben, um die fälligen Abgaben wieder zu reduzieren.

Alternativen entstehen nur langsam

In Berlin haben sich unterdessen erste Alternativen zu Werkstätten entwickelt. Das Berliner "Netzwerk für Betriebliche Integration und Sozialforschung" (BIS e.V.) setzt beispielsweise von Beginn an auf Kontakte zwischen Unternehmen und Menschen mit Behinderungen. "Unser Lernort ist eben nicht mehr die große Werkstatt, sondern der Betrieb selbst. Wir haben beispielsweise eine junge Frau, die wir in einer Bibliothek schulen. Hier lernt die Frau vor Ort, wie so ein System funktioniert, wo Bücher einsortiert werden müssen, und das im direkten Kontakt mit Kollegen", beschreibt Saskia Perthel von BIS e.V. den Ansatz ihrer Arbeit. Das sei auch wichtig, um Ängsten auf Seiten der Arbeitgebenden begegnen zu können. "Viele stellen auch nicht ein, weil sie Angst haben, am Ende überfordert und allein zu bleiben. Wir können da helfen und gemeinsam einen Weg beschreiten. Gemeinsam mit den Unternehmen und den Menschen mit einer Behinderung. Auch die haben ja oft Ängste, wenn sie seit der Schule nur unter ihresgleichen aufgewachsen sind."

dpa/Robert Schlesinger UN-Ziel verfehlt - Jeder fünfte Berliner U-Bahnhof noch nicht barrierefrei Mit Jahresbeginn sollte der öffentliche Nahverkehr barrierefrei sein, das sieht eine UN-Konvention vor, die auch Deutschland ratifiziert hat. Die BVG ist davon aber noch ein ganzes Stück entfernt. Das Problem sieht das Unternehmen nicht bei sich selbst.

Zentraler Baustein bei BIS: Jobcoaches, die Menschen mit Behinderungen in Betriebe begleiten. "Wenn die Unternehmen wissen, dass es feste Ansprechpartner gibt, die auch erreichbar sind, falls etwas nicht gleich klappt, gehen die Türen oftmals weit auf. Dann lassen sich viele Unternehmen viel schneller auf eine Reise ein, in der geschaut werden kann, wo Tätigkeiten auch von Menschen mit Behinderungen übernommen werden können." Das Geld für die Jobcoaches und die Vermittlungsarbeiten des Vereins kommt unter anderem von den Agenturen für Arbeit. Geld, das bislang in aller Regel noch an Werkstätten überwiesen wird. Der Weg bis zur offiziellen Anerkennung des Vereins sei schwer, lang und voller bürokratischer Hürden gewesen. Die Vermittlungsquote könne sich nun aber sehen lassen. Mehrere Kleingruppen habe BIS e.V. bislang begleitet. Über 70 Prozent von ihnen seien nun in einem Unternehmen angekommen.

Sendung: Abendschau, 23.03.2022, 19:30 Uhr

Bezahlung in den Werkstätten Rechtlich gesehen handelt es sich bei Werkstätten für Menschen mit Behinderungen nicht um Arbeitgeber im eigentlichen Sinne, sondern um Fördereinrichtungen. Diese werden beispielsweise von den Agenturen für Arbeit oder der Rentenversicherung finanziert (Eingliederungshilfe). Etwa fünf Milliarden Euro fließen so jährlich in das System - große Teile als direkte Rücklage für die Rente von Menschen mit Behinderung. Monatlich erhalten Beschäftigte in der Werkstatt einen fixen Grundbetrag von etwa 100 Euro, der einem Ausbildungsgeld entspricht. Aufgestockt wird der Betrag mit einem Steigerungsbetrag, einer Art Gewinnbeteiligung. Im Durchschnitt waren das zuletzt knapp 100 Euro. Um den Lebensunterhalt zu bestreiten, sind die Beschäftigten in Werkstätten dann zusätzlich auf steuerfinanzierte Grundsicherung angewiesen. Ob und wie in Werkstätten der Mindestlohn eingeführt werden kann, lässt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales derzeit prüfen.