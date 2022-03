In den letzten Tagen sind zwei Wölfe nach Verkehrsunfällen in Brandenburg gestorben. So sei den Beamten an der B5 zwischen Rohrbeck (Kreis Havelland) und dem Olympischen Dorf ein an der Mittelschutzplanke liegender Tierkadaver gemeldet worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach entdeckten die Polizisten bereits am Samstag den toten Wolf, der vermutlich angefahren worden war. Wann dies geschah, blieb zunächst unklar.