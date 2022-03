Am Berliner S-Bahnhof Wuhlheide hat es am Montagmorgen gebrannt. Der Verkehr zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) ist beeinträchtigt. Inzwischen prüft die Polizei, ob es sich um einen Brandanschlag mit politischem Hintergrund handelt.

Nach knapp zwei Jahren Bau soll die Tesla-Fabrik am Dienstag eröffnet werden. Zur Feier wird Prominenz aus der Landes- und Bundespolitik erwartet. Die ersten Autos will Elon Musk persönlich übergeben. Von L. Heisterkamp und M. Krauß

Laut der Feuerwehr war es zu einem "Kleinbrand" an den Gleisen gekommen. Das Feuer wurde noch am Morgen gelöscht.

Die Berliner Polizei prüft inzwischen einen möglichen politischen Hintergrund. Es ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht, das auch dem rbb zugesandt wurde. Die Polizei untersucht nun, ob das Bekennerschreiben echt ist.

Darin erklären nach eigenen Angaben Klima- und Antikriegsaktivisten unter anderem, sie hätten am Vorabend des Produktionsstarts des Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide den Pendelverkehr zu dem Werk sabotiert. Der RE 1 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) ist eine wichtige Verkehrsverbindung für die Tesla-Fabrik.

In dem Bekennerschreiben heißt es unter Bezug auf den Krieg in der Ukraine weiter, der Transport von Tanklastzügen mit russischem Öl sei kurz unterbrochen worden. Ein weiteres Ziel sei die Sabotage der Deutschen Bahn gewesen, der die Aktivisten vorwerfen, mit der Beteiligung an einem Zugprojekt in Mexiko zur dortigen Zerstörung des Regenwaldes beizutragen.