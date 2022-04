Schließlich hat sich auch seine Mutter wieder gesammelt. Sie sagt, es fühle sich immer noch so an wie am ersten Tag, nichts habe sich gebessert. "Wenn wir fröhlich sind, sind wir traurig. Wenn wir traurig sind, sind wir sowieso traurig." Arbeiten gehen kann sie seit der Tat nicht mehr; dafür fehle ihr die Kraft. Buraks kleines Zimmer unter dem Dach sieht immer noch so aus, wie er es vor zehn Jahren verlassen hat.

Ein Samstagabend im Wohnzimmer der Familie Bektaş, in ihrem kleinen Reihenhaus in Berlin-Buckow. Auf dem Wohnzimmertisch stehen Baklava und schwarzer Tee, auf einem Sims ein gerahmtes Porträt des verstorbenen Burak. Vor zehn Jahren wurde er nicht weit von hier erschossen.

Es ist der 4. April 2012, der Mittwoch vor Ostern, als Burak gegen 22 Uhr das Haus verlässt. Er hat für diesen Abend nichts Bestimmtes geplant, will einfach mit ein paar Freunden chillen und quatschen. Zu fünft sind sie erst in einem kleinen Park um die Ecke seines Elternhauses, kaufen dann an einer nahegelegenen Tankstelle etwas zu trinken. Schließlich bleiben sie vor einem Wohnhaus in der Rudower Straße 51 stehen. Sie rauchen und unterhalten sich, als gegen 1:15 Uhr plötzlich ein Unbekannter auf sie zutritt und auf sie schießt. Alex und Markus werden schwer verletzt, Burak stirbt. Der Täter kann unerkannt entkommen.

"Das Problem bei diesem Fall ist, dass es so wenig objektive Beweismittel gibt", sagt Staatsanwalt Martin Glage, der den Fall vor einem Jahr übernommen hat. Man habe lediglich Anhaltspunkte zu Waffe und Munition. Die Angaben der überraschten Opfer hatten nicht einmal für ein Phantombild des Täters gereicht.

Einen persönlichen Zusammenhang mit den jungen Männern hat die Polizei sehr schnell ausgeschlossen. Weder in ihrer Vergangenheit noch an diesem Abend hätten sie Anlass für so eine Tat gegeben. Was dagegen von Anfang im Raum stand, ist die Möglichkeit eines rassistischen Tatmotivs - schon allein aufgrund der Tatsache, dass alle fünf jungen Männer einen Migrationshintergrund haben und kein anderes Motiv erkennbar ist. Eine solche Konstellation lässt spätestens seit dem Auffliegen des NSU aufhorchen. Die Anwälte von Buraks Familie sowie Aktivisten der "Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş" kritisieren bis heute, dass die Polizei nicht genug in diese Richtung ermittelt habe.

Staatsanwalt Dieter Horstmann, der die Ermittlungen bis Anfang vergangenen Jahres acht Jahre lang leitete, sagte dazu 2020 in dem rbb Podcast "Wer hat Burak erschossen?": "Die Tat kann rassistisch motiviert gewesen sein. Nach dem Ablauf ist das auch gar nicht so fernliegend. Aber mit dieser Erkenntnis kommt man ermittlungstechnisch nicht weiter. Ich kann nicht sagen, in Berlin haben wir drei Rassisten; einer von den dreien wird's wohl gewesen sein."