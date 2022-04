In Fredersdorf beginnt Sebastian Gensels Fahrt um 4:27 Uhr mit der S5 (Berliner Tarifbereich C). Seine Schicht als Koch in einer Kita in Pankow beginnt um 6 Uhr, wenn er es rechtzeitig schaffen will, darf bei den Verbindungen jetzt nichts schief gehen, dreimal muss er umsteigen.

Auf der Fahrt zum Ostkreuz hat der 43-Jährige Zeit, nochmal nachzurechnen: An 20 Arbeitstagen fährt er 1.700 Kilometer reine Arbeitsstrecke. Wegen der gestiegenen Spritpreise fährt er besonders langsam, so verbraucht sein Auto knapp 4L/100km und es entstehen monatliche Spritkosten von 150 Euro. Für ihn sei das derzeit noch zu stemmen, sagt er. Eine reguläre VBB-Umweltkarte für den Tarifbereich ABC würde ihn monatlich 107 Euro kosten, im Jahresabo 84 Euro pro Monat. Für ihn spielt aber auch Komfort eine Rolle. Ausgerechnet auf seiner ersten Fahrt in der S-Bahn wird es an diesem Morgen auch etwas unangenehm: Ein Mann ohne Hosen steigt ein und uriniert in ein Viererabteil hinter ihm. "Im Auto sitze ich alleine, da passiert sowas nicht." Sebastian Gensel nimmt es gelassen.