Asiatische Tigermücke in Berlin - Gekommen, um zu bleiben?

So 24.04.22 | 07:44 Uhr | Von Oliver Noffke

Bild: Blickwinkel/H. Bellmann & F. Hecker

Die Asiatische Tigermücke überträgt gefährliche Tropenfieber wie Zika oder Dengue. Im vergangenen Jahr konnte sie sich in einem Berliner Kleingarten vermehren. Um sie wieder loszuwerden, muss schnell gehandelt werden. Von Oliver Noffke



Regentonnen abdecken, das Wasser in Planschbecken regelmäßig austauschen, Gießkannen oder Vogeltränken intensiv reinigen, bevor sie den Garten verlassen. In einem Kleingartenverein in Treptow-Köpenick gelten in den kommenden Wochen und Monaten strenge Regeln. Alle stehenden Wasseransammlungen sollen verhindert werden. Sonst droht im Sommer eine Plage. In der Kleingartenanlage Vogelsang 1 wurde die Asiatische Tigermücke nachgewiesen. Selbst kleinste Pfützen wären ihr ein idealer Brutplatz. Diese Stechmücke hat einen schlechten Ruf. Sie gilt als aggressiv und lästig, sie nähert sich lautlos, plagt ihre Opfer mit juckenden Wunden und verbreitet Krankheiten sehr effektiv. Nicht jeder Erreger ist mit jeder Stechmückenart kompatibel. Manche Mücken können Viren aufsaugen, aber nicht weitergeben. In der Asiatischen Tigermücke fühlen sich allerdings besonders viele verschiedene Erreger wohl. Darunter auch gefährliche tropische Fieberkrankheiten wie Dengue, Chikungunya, Zika oder das West-Nil-Virus. Außerdem sticht diese Mückenart mit Vorliebe mehrere Menschen hintereinander. Für mehr als 20 verschiedene Keime ist die Asiatische Tigermücke das ideale Taxi.

Übertragung tropischer Krankheiten in der Region sehr unwahrscheinlich

"Wir wissen nicht, ob die Mücke hier über den Winter gekommen ist. Aber es ist wahrscheinlich." Biologin Doreen Werner konnte im vergangenen Spätsommer Eier, Larven und Puppen der Stechmücke in Treptow-Köpenick aufspüren. Zuvor hatte ihr ein Pächter ein erwachsenes Exemplar zugeschickt, das er nicht zuordnen konnte. Dass alle Entwicklungsstadien in der Kleingartenanlage nachgewiesen wurden, könnte laut Werner bedeuten, dass eine stabile Population entstanden ist. Bisher ist die Asiatische Tigermücke vor allem in Süddeutschland aufgetaucht, sagt Werner: in Bayern, Baden-Württemberg, aber auch in Thüringen und Nordrhein-Westfalen. "Brandenburg ist nach unserem Wissen komplett frei von der Asiatischen Tigermücke", so die Expertin, "in Berlin hatten wir bereits 2017 einen Nachweis." Damals konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass sich Nachwuchs entwickelt hatte. Dass in naher Zukunft ein gefährliches tropisches Fieber in Berlin ausbricht, ist allerdings unwahrscheinlich. Die Viren, die diese Stechmücke befallen, brauchen meist sehr warme Temperaturen, um sich überhaupt vermehren zu können. "Nur weil die Mücke hier ist, heißt das noch lange nicht, dass auch die Krankheit hier ist", lautet ein Mantra des Robert-Koch-Instituts. Denn die Stechmücken müssen hier erst auf jemanden treffen, der ein entsprechendes Virus in sich trägt. "Aber die Wahrscheinlichkeit würde bestehen, dass zum Beispiel ein infizierter Reiserückkehrer hier mit dieser Mücke in zusammentrifft", sagt Werner. "Dann könnte es zu einer Übertragung kommen."

Mücken in die Post

Asiatische Tigermücken sind tagaktiven und überaus flugfaul. Lediglich 100 bis 200 Meter entfernen sie sich von ihren Brutstätten. Auf gut Glück Fallen aufzustellen, wäre deshalb extrem aufwendig und kostenintensiv. Zumal es um ein Tier geht, das höchstens einen Zentimeter groß ist und trotz seiner hohen Medienpräsenz bisher extrem selten bei uns vorgekommen ist. Doreen Werner arbeitet am Leipniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (Zalf). Gemeinsam mit dem Friedrich-Löffler-Institut betreibt sie den Mückenatlas. Wer eine ungewöhnliche Mücke findet, kann sie an Werner und ihre Mitstreiter schicken. "So können wir einheimische Arten kartieren, bei denen wir noch gar keinen Wissensstand haben", sagt Werner, "und auf der anderen Seite auch invasive Arten detektieren." Hierzulande kann die Asiatische Tigermücke eine ideale Nische besetzen, sagt die Expertin: Denn sie brütet an Wassern, die etablierten Arten viel zu klein wären. Für Doreen Werner steht aber auch fest, dass die Art hier längst heimisch ist, da sie bereits mehrere Mückengenerationen ausbilden konnte.

Traumbrutstätte Reifendeponie

Ursprünglich war diese Art in Fernost beheimatet. Trotz ihrer Trägheit ist sie mittlerweile jedoch in der ganzen Welt zu finden. Neben Ostasien auch in Australien, Amerika, Afrika und im südlichen Europa. Einzelne Tiere sind sicher als blinde Passagiere in Lkw oder Flugzeugen an neue Orte gelangt. Einen Schub bei der Ausbreitung lieferte allerdings der internationale Handel mit Gebrauchtreifen beschert. Denn Reifendeponien sind ideale Brutgebiete. Steht Wasser lange in ungenutzten Reifen, entstehen ideale Brutorte die viele Insekten anziehen. Die Asiatische Tigermücke legt ihre Eier knapp über der Wasserlinie – in alten Reifen klebt sie die Eier direkt an die Innenseiten. Bei Trockenheit können sie dort lange bleiben, ohne zu verenden, und so auch lange Transporte in ferne Länder überstehen. Kommen die Reifen später mit Wasser in Berührung, etwa bei einem Regenschauer, schlüpfen die Larven. Die Asiatische Tigermücke ist da. Dass dauerhafte Populationen entstehen, heißt dies aber nicht. Das Insekt liebt tropische Temperaturen. Lange, kalte, frostreiche Winter machen den Tieren den Gar aus. Was allerdings heißt, dass die Zeit auf der Seite der Asiatischen Tigermücke ist. Die rapide Erwärmung des Klimas, immer kürzere oder komplett ausfallende Frostperioden machen es immer wahrscheinlicher, dass die Tiere bei uns überwintern können.

Trockenlegen, bevor es zu spät ist

In der Kleingartenanlage Vogelsang 1 soll die Asiatische Tigermücke nun "bekämpft und möglichst wieder eliminiert werden", hat das zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) angekündigt. Expertin Doreen Werner hält dieses Ziel für realistisch. "Wenn man alle Eierablagemöglichkeiten entfernt, dann kann man die Population relativ gut eindämmen, wenn nicht sogar eliminieren." Der ideale Zeitpunkt dafür ist jetzt, sagt sie. Informationen des Lageso zum Nachweis der Asiatischen Tigermücke in Treptow-Köpenick [kga-vogelsang1.de].



Um die Ausbreitung der Stechmücken zu beobachten, findet in der betroffenen Kleingartenanlage derzeit ein Monitoring statt. In den kommenden Wochen sollen außerdem die Vereinsmitglieder geschult werden. "Damit sie wissen, wie sie ihre Regentonnen und Wassergefäße reinigen sollten", sagt Werner. Sollte es nicht reichen, Brutorte zu verhindern, müsse man sich an die Bekämpfung der Art machen, sagt sie. "Dann werden geschulte Schädlingsbekämpfer mit ins Boot geholt." Dann würde ein Bakterientoxin in Wasserbehältern verteilt, das für Menschen ungefährlich ist, aber die Larven sämtlicher Stechmücken angreift. Ab Mitte Mai sind Asiatische Tigermücken aktiv. In Treptow-Köpenick müssen die Betroffen jetzt gegen die Tiere, ihre Eier und Larven vorgehen, sagt Doreen Werner. Sie hofft, dass nun auch in anderen Kleingartenanlagen in die Gießkannen und Regentonnen geschaut wird, wer dort brütet. Am besten sei es, Stechmücken zu fangen und sie einzuschicken. "Jeder bekommt von uns eine Antwort, in der wir mitteilen, was für eine Mücke eingeschickt wurde." So werde klarer, wo die Expertin und ihr Team in Zukunft genauer hinschauen müssen, sagt sie. "Dieses Wissen ist für uns von unschätzbarem Wert."

Sendung: Antenne Brandenburg, 22.04.2022, 9.30 Uhr