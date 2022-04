Er selbst hat mit 84,7 Millionen Followern auf Twitter so viele wie sonst nur wenig andere Menschen und nutzt die Plattform täglich meist mehrmals als Sprachrohr für private oder berufliche Anliegen . Am Montag wurde bekannt, dass der Vorstand des Kurznachrichtendienstes sein Einverständnis zu dem Kauf gegeben hat. Nach der Übernahme möchte Musk Twitter aus der Börse nehmen und zu einer Plattform der freien Rede machen. Wie genau er Meinungsfreiheit definiert, lässt Musk offen.

Der Aktivist findet es richtig, dass die freie Rede in Deutschland gewissen Regeln unterworfen ist, Hassrede und Volksverhetzung sind hier strafbar. Zu wenig Regulierung und ein zu offenes Verständnis von Meinungsfreiheit kann die Gefahr bergen, dass Hassrede und Fake News auf der Plattform freien Lauf gelassen werden. Bei vielen Nutzer:innen scheint es ähnliches Unwohlsein darüber zu geben, dass der Nachrichtendienst bald einem Unternehmer gehören könnte. "Gehen wir jetzt alle rüber zu Ebay-Kleinanzeigen?", fragt eine Nutzerin. "Der Mann steht nicht für Freedom of Speech, sondern ihm geht es um kommunikative Kontrolle und Abwesenheit von Konsequenzen", meint ein anderer.

Außerdem unterstreicht er, dass die Meinungsfreiheit zumindest in Europa und Deutschland ohnehin nicht grenzenlos ist. "Jetzt darüber zu spekulieren, was Elon Musk mit Twitter macht, ist Fischen im Trüben", sagt Liesching deshalb. "Meinungsfreiheit gilt zwar in Deutschland, aber nie absolut. Sie hat Schranken und zwar beispielsweise durch das Strafrecht, das Jugendschutzrecht oder das sonstige Medienrecht".

Marc Liesching, Professor für Medienrecht an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig rät, sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu sehr in Spekulationen darüber zu verlieren, inwiefern die Meinungsfreiheit auf Twitter durch den Kauf in Gefahr gerät. "Was soll anders werden, als es ohnehin schon ist?", fragt Liesching. Von Künstlicher Intelligenz gesteuerte Inhaltskontrollen gebe es bereits auf Sozialen Netzwerken.

Und das Medienrecht hat gerade am vergangenen Wochenende einen weiteren Schritt nach vorn gemacht. Am Samstagmorgen haben sich Unterhändler des Europäischen Parlaments auf ein neues europäisches Mediengesetz, den sogenannten Digital Service Act (DSA), geeinigt. Darin wird viel bekräftigt, was bereits galt, zum Beispiel, dass Plattformen verantwortlich für illegale Inhalte wie Hassrede, Terrorpropaganda oder gefälschte Produkte sind. Außerdem wurde ein neues Beschwerdesystem beschlossen, das dazu führt, dass es in jedem Land einen Koordinator gibt, der auf die Einhaltung der Gesetze und Regeln achtet. Am Nutzen dieser Neueinführung zweifelt Medienrechtler Liesching allerdings: "Wie scharf das DSA-Schwert am Ende ist, wird sich daran zeigen, wie strikt der Vollzug der Regeln ist", sagt er.

Begrüßen tut er indes, dass Unternehmen mit der Einführung des Gesetzes verpflichtet sind, ihre Algorithmen, die sie ihren inhaltlichen Kontrollen und der Werbeeinspielung zugrunde legen, veröffentlichen müssen. Musk hat die Veröffentlichung des Quellcodes der Algorithmen für Twitter nach seiner Übernahme bereits in Aussicht gestellt. Mit den weiteren Gesetzen des Medienrechts werde Musk sich in Deutschland gegebenenfalls auseinandersetzen müssen, so Liesching. Wenn ihm diese nicht gefalle, müsse er vor Gericht gehen.