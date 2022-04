Ferngesteuerter Roboter liefert in Charlottenburg Pizza aus

Pilotprojekt in Berlin

Gesteuert wird der Roboter aus einem zentralen Büro per Fernbedienung. Die Begleitperson kann allerdings jederzeit die Kontrolle übernehmen. Ist der Roboter am Ziel angekommen, wird die bestellte Ware mittels eines PIN-Codes aus dem Gerät freigegeben und in Empfang genommen.

Bei diesem Pilotprojekt werden bis Ende August Daten gesammelt, die auch der Senatsverwaltung für Verkehr zur Verfügung gestellt werden sollen. Während der Testphase wurden dem verantwortlichen Softwareunternehmen die nötigen Ausnahmegenehmigungen erteilt, so die Senatsverwaltung. Der Lieferroboter kann abgesenkte Bordsteine passieren und darf sogar Straßen überqueren.

Die Senatsverwaltung für Mobilität hofft, durch das Projekt die Chancen, Risiken und Herausforderungen automatisierter Lieferdienste erforschen zu können.