Bei einem Brand in einem Mietshaus nahe der Siemensstadt im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist am Samstag eine 83-jährige Seniorin so schwer verletzt worden, dass sie später ihren Verletzungen erlag.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am frühen Samstagmorgen von einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Schweiggerweg aufgrund der Signaltöne eines Rauchmelders und wegen Brandgeruchs im Treppenhaus arlarmiert worden. Die Retter löschten das Feuer in einer im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung und bargen dort die 83-jährige Seniorin. Sie musste vor Ort reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei erlag sie dann dort ihren Verletzungen.