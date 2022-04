In der Berliner-Suchdienstberatungsstelle seien bislang mehr als 15 Anfragen von Menschen aus der Ukraine eingegangen, so Lieball. "In vielen Fällen konnte der Kontakt nach einiger Zeit über Telefon und Internet selbstständig wiederhergestellt werden", so die Suchdienstleiterin. Sie gehe davon aus, dass noch viele Anfragen, auch bei den DRK-Suchdiensten in den anderen Bundesländern, kommen werden. "Es ist noch viel Bewegung da, viele Menschen sind noch unterwegs", so Lieball.