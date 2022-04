Nach den Schmierereien am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow will Innensenatorin Iris Spranger die Schutzkonzepte anpassen. Das gelte für alle "im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu schützenden Objekte", teilte die SPD-Politikerin am Freitagabend mit. Die Schutzmaßnahmen an den sowjetischen Ehrenmälern in Berlin seien bereits verstärkt worden.