Saisonstart in Sommer- und Strandbädern - Berlins Freibäder öffnen am Wochenende mit kühleren Wassertemperaturen

Mo 25.04.22 | 12:46 Uhr

Bild: dpa/Jörg Carstensen

Auch wenn sich am kommenden Wochenende noch kein Frühsommer ankündigt, öffnen in Berlin einige Sommer- und Strandbäder. Dabei müssen sich die Badegäste auf kühleres Nass einstellen – wegen der aktuellen Lage in der Ukraine.

Am kommenden Wochenende öffnen in Berlin die ersten Sommer- und Strandbäder. Dabei müssen keine coronabedingten Maßnahmen wie Gäste-Obergrenzen oder Zeitfenster mehr beachtet werden, wie die Berliner Bäderbetriebe (BBB) am Montag mitteilten. Gleichwohl können Bädergäste auch weiterhin Online-Tickets buchen.



In den Berliner Frei- und Sommerbädern, die nicht per Solaranergie beheizt werden, müssen sich die Gäste auf kältere Wassertemperaturen einstellen: Wegen der aktuellen Lage infolge des Ukraine-Krieges wollen die Berliner Bäderbetriebe den Energieverbrauch senken. Um den Gasverbrauch zu reduzieren, sollen die Wassertemperaturen im Durchschnitt um zwei Grad gesenkt werden, teilten die BBB mit.

Paul Zinken/dpa Berlin - Nach zwei Jahren Pause wurde im Strandbad Wannsee wieder angebadet Draußen war es mit um die zehn Grad sehr frisch und auch die Wassertemepraturen waren nicht gerade angenehm. Aber dennoch wurde nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung im Standbad Wannsee angebadet.

Einschränkungen im Sommerbad Wilmersdorf

Bereits am Karfreitag hatte das Strandbad Wannsee geöffnet, die vergleichsweise niedrigen Temperaturen lockten in den vergangenen Tagen aber nur wenige Besucher in Berlins Südwesten. Am kommenden Samstag (30. April) öffnen die Sommerbäder Olympiastadion und Kreuzberg sowie das Kombibad Spandau Süd – bei voraussichtlich wechselnder Bewölkung und bis zu 16 Grad.



Am Sonntag (1. Mai) öffnet dann das Sommerbad Humboldthain, am Montag (2. Mai) das Sommerbad am Insulaner und das Kombibad Gropiusstadt.



Die weiteren Öffnungstermine im Überblick:



7. Mai: Sommerbad Neukölln, Kombibad Gropiusstadt



14. Mai: Kombibad Seestraße



25. Mai: Sommerbad Wuhlheide



26. Mai: Kombibad Mariendorf



28. Mai: Kindersommerbad Platsch, Sommerbad Wilmersdorf (hier nur das Mehrzweckbecken und die angrenzende Liegewiese. An den übrigen Becken wird derzeit gebaut)



30. Mai: Kindersommerbad Monbijou; Sommerbad Pankow



6. Juni: Sommerbad Mariendorf



2. Juli: Sommerbad Staaken West



dpa/Britta Pedersen Berliner Bäderbetrieben fehlt das Geld - Pläne für Multifunktionsbad in Mariendorf auf Eis gelegt Der Bau eines geplanten Spaßbads in Berlin-Mariendorf ist erst einmal vom Tisch. Die Berliner Bäderbetriebe nennen eine "schwierige finanzielle Situation" als Grund. Nur der Sanierungsstau bei den Frei- und Hallenbädern mache 400 Millionen Euro aus.

Halensee und Lübars starten am Samstag

Auch die verpachteten Strandbäder öffnen ab dem kommenden Wochenende für Besucher. Eine Übersicht:



30. April: Strandbad Halensee, Strandbad Lübars



1. Mai: Strandbad Friedrichshagen, Strandbad Grünau, Strandbad Jungfernheide, Strandbad Orankesee, Strandbad Plötzensee, Strandbad Weißensee, Strandbad Wendenschloss



15. Mai: Strandbad Tegeler See

dpa/Fabian Sommer 3G statt 2G ab Freitag - Berliner Hallenbäder erhöhen Zahl der Eintrittstickets Aufgrund der jüngsten Corona-Lockerung können ab Freitag wieder mehr Besucher in Berliner Hallenbäder. Laut Bäderbetriebe werden dann "doppelt so viele" Tickets wie bisher verkauft. Zudem ist Ungeimpften mit Testnachweis der Zutritt wieder gestattet.

Keine Corona-Beschränkungen mehr

"Wir sind froh, dass die weitreichenden Lockerungen in Sachen Corona einen entspannten Betrieb der Freibäder möglich machen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Berliner Bäderbetriebe, Johannes Kleinsorg, am Montag. Rutschen und Sprungtürme sowie die Umkleidekabinen können wieder uneingeschränkt genutzt werden.



Tickets kosten weiterhin 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. In den verpachteten Strandbädern kann es abweichende Tarife geben. Eintrittskarten können weiterhin bis zu vier Tage im Voraus im Online-Shop [berlinerbaeder.de] erworben werden. Das vermeide an heißen Tagen Wartezeiten am Einlass, so die Bäderbetriebe. An den Kassen gibt es Karten, solange die Ampel im Online-Shop nicht auf Rot gesprungen ist. Gäste mit Jahreskarten oder Sommermehrfachkarten können jederzeit in die Bäder, auch ohne Online-Ticket.

rbb/Miriam Keuter #Wiegehtesuns? | Der Bademeister - "Ich kann nur sagen: Es ist anders!" Normalerweise sorgt Bademeister Randy Riedel im Kreuzberger Prinzenbad dafür, dass sich niemand verletzt oder prügelt. Seit der Pandemie sind viele Aufgaben dazu gekommen. Mit Schwimmen haben die aber nichts zu tun - ein Protokoll.

Land schließt neuen Bädervertrag ab

Derweil hat das Land Berlin mit den Bäderbetrieben einen neuen Bädervertrag abgeschlossen. Er hat eine Laufzeit von zehn Jahren und legt einen verbindlichen Handlungsrahmen fest. So soll künftig bei den BBB eine Leistung bestellt werden, anstatt sie wie bisher mit einer pauschalen Summe auszustatten. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport bestellt bei den Berliner Bäder-Betrieben eine Leistung von 146.000 Wasserstunden pro Jahr, die auf die Öffnungszeiten übertragen wird. Diese Stunden werden über die Gesamtzahl der Berliner Bäder verteilt.



Mit dem neuen Vertrag sollen zudem die anstehenden Sanierungen in den Bädern sicher geplant und in den kommenden Jahren konsequent umgesetzt werden. Bis 2030 müssen laut BBB insgesamt rund 400 Millionen Euro investiert werden. So soll das Wellenbad am Spreewaldplatz in Kreuzberg für rund 42 Millionen Euro saniert werden. Ab 2027 stehen entsprechende Arbeiten in der Neuen Halle des Stadtbades Charlottenburg an



"Der Vertrag ist ein wichtiger Meilenstein für die nachhaltige Entwicklung der Bäderlandschaft Berlins", erklärte Sportsenatorin Iris Spranger (SPD), zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der BBB. Der Vertrag schaffe auch ein besseres Angebot. Auch der BBB-Vorstandsvorsitzende Kleinsorg lobte den Vertrag, der nun mehr Planungssicherheit ermögliche.

Sendung: rbb24 Abendschau, 25. April 2022, 19:30 Uhr