Berlin-Staaken kommt nicht zur Ruhe: Erneut hat es in einem Keller gebrannt. Sperrmüll sei am Sonntagabend in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Obstallee in Flammen aufgegangen, so eine Polizeisprecherin am Montag gegenüber rbb|24.



Die Ermittler gehen von schwerer Brandstiftung aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Kriminalpolizei sicherte auch an diesem Tatort Spuren.