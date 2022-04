In Berlin-Spandau hat es am Freitagabend erneut ein Feuer gegeben. Wie die Feuerwehr dem rbb am Samstag mitteilte, brannte es im Keller eines Wohnhauses im Pillnitzer Weg in Staaken. 80 Einsatzkräfte waren vor Ort und löschten die Flammen. Sieben Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Am selben Abend hätten am anderen Ende des Stadt in der Lea-Grundig-Straße in Marzahn ein Briefkasten und wenige Stunden später eine Tür gebrannt, hieß es weiter. Zeugen löschten demnach beide Brände noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Es wurde niemand verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Samstag ermittelt die Polizei in beiden Fällen wegen Brandstiftung.

In Berlin beschäftigen mehrere Brandserien Feuerwehr und Polizei - unter anderem in Staaken und in Hellersdorf.