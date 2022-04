Das Strandbad Wannsee öffnet nach zwei Jahren Corona-Pause am Karfreitag zum traditionellen Anbaden, wie die Berliner Bäderbetriebe am Montag mitteilten.

Der Eintritt sei frei, ebenso wie an den anderen drei Tagen am langen Oster-Wochenende. Badewillige könnten das Freibad in Zehlendorf am Freitag zwischen 12.00 und 18.00 Uhr besuchen - und sich nach dem Sprung ins Wasser in mobilen Saunen aufwärmen.

Die Temperatur des Wannsees betrug laut Angaben des Meteorologischen Instituts der Freien Universität am Montag 7 Grad. Die Meteorologen sagen nach einigen warmen Tagen für Karfreitag wieder etwas kühleres Wetter mit Temperaturen um 12 Grad und mehr Wolken als Sonne voraus. Auch Schauer seien möglich.