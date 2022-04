Schmutz im Wasser - Große Filter gegen kleinste Plastikteilchen

Mo 11.04.22 | 06:17 Uhr | Von Maren Schibilsky

Wasserfilteranlage der TU Berlin | Bild: Maren Schibilsky/rbb

Zehntausende Tonnen Reifen- und Fahrbahnabrieb gelangen jedes Jahr in Deutschland in die Umwelt. Ein Großteil wird - über die Straßenentwässerung - in Flüsse und Seen gepült. Forschende von der TU Berlin tüfteln an Lösungen für das Problem. Von Maren Schibilsky

Die Clayallee ist eine der befahrensten Straßen Berlins - und deshalb als Testgebiet besonders geeignet. Denn viele Fahrzeuge, das bedeutet auch: viel Reifenabrieb. Schätzungen zufolge gelangen über die Abnutzung von Reifen und Fahrbahn jedes Jahr in Deutschland 110.000 Tonnen Mikroplastik in die Umwelt. Die Partikel werden meist über die Straßengullys in die Gewässer gespült. An der Clayallee wollen Forscher das nun verhindern: Hier befindet sich ein erster Straßenabfluss-Filter im Praxistest, der winzige Plastikpartikel wie Reifenabrieb, aber auch Reste von Zigaretten oder Coffee-to-go-Bechern zurückhalten kann.



Mitentwickelt hat ihn Daniel Venghaus von der Technischen Universität Berlin, der den Filter auch wartet. Dazu öffnet er den Schacht eines Straßengullys, in dem der neue Filter eingehängt ist. Von oben ist nur ein Kunststoffdeckel zu sehen. Doch im Schacht befindet sich der zylinderförmige Filter aus feinem Edelstahlgewebe. Mithilfe eines Teleskops schaut Daniel Venghaus nach, ob das Filtergewebe sich nicht zugesetzt hat. Im Winter gab es viel Sturm und Regen, so dass Laub, Sand oder auch Plastikpartikel den Filter verstopfen können. Auf dem Display am Teleskop sieht der Forscher, dass alles in Ordnung ist. Das Filtergewebe ist frei und das Straßenwasser kann effektiv gereinigt werden.

Mitarbeiter der TU Berlin fegt zu Forschungszwecken die Straße | Bild: rbb

Verschiedene Filter im Test

Seit mehr als fünf Jahren arbeiten Daniel Venghaus und sein Team vom Fachgebiet "Siedlungswasserwirtschaft" an der TU Berlin an einer Lösung für das Mikroplastik-Problem auf den Straßen. "Wir haben das Ziel für verschiedene Gullys modulare Filter zu entwickeln, mit denen wir Mikroplastik aus dem Straßenablaufwasser separieren können", betont der Forscher. Insgesamt neun verschiedene Filtervarianten haben sein Team zusammen mit der Audi-Stiftung für Umwelt gebaut.



"Man kann sagen, es gibt verschiedene Prinzipien, die unsere Filter verfolgen", erklärt Leonard Wegemann, der technischen Umweltschutz an der TU Berlin studiert und zum Team gehört. "Wir versuchen einmal die Mikroplastik-Partikel im Filtergewebe festzuhalten. Dann testen wir auch, ob sich die Stoffe im Schacht absetzen oder ob wir sie mit einem Magneten am Schachtgrund festhalten können."

Straßen fegen für die Wissenschaft

Schon scheint klar, dass nicht in jedem Straßengully Berlins künftig so ein Mikroplastik-Filter hängen kann. Schließlich gibt es in der Bundeshauptstadt über 190.000 Straßengullys. "Es wäre sicherlich mit zu hohen Kosten verbunden", meint Projektleiter Daniel Venghaus. "Zum einen die Investitionskosten für den Filter selbst, aber dann eben auch die Wartungskosten." Deshalb haben Daniel Venghaus und sein Team in den letzten drei Jahren in der Stadt gefegt. An Kreuzungen, in Kurven, an Bushaltestellen und an geraden Fahrbahnstrecken. Fegen für die Wissenschaft. Im Labor haben sie den Straßendreck untersucht und die Mikroplastik-Hot-Spots in Berlin ermittelt. "Im Bereich der Kurve haben wir sieben Mal mehr Reifenabrieb als auf gerade Strecken gefunden. Und an den Kreuzungen drei Mal soviel", berichtet Daniel Venghaus.

Einsatz an Hot-Spots

An den Hot-Spots sollen die Filter künftig zum Einsatz kommen. Um ihre Belastbarkeit zu prüfen werden die verschiedenen Module an einem Versuchsstand in einer riesigen Halle in der Gustav-Meyer-Allee 25 getestet. Hier simulieren die Forschenden unterschiedliche Regenereignisse, zuletzt einen Starkregen. Außerdem mischen sie in das Wasser verschiedene Mikroplastik-Frachten wie Straßenkehricht, Reifenmehl oder Kunststoffgranulat. Daniel Venghaus ist mit den Tests sehr zufrieden. "Ich bin selber überrascht, dass bei dem stärksten Regen, also beim Extremtest sozusagen, so schönes klares Wasser aus dem Filter kommt. Und das auch noch mit realem Straßenkehricht. Das sieht sehr, sehr gut aus", meint der TU-Forscher zuversichtlich.

Einbau einer Wasserfilteranlage gegen Mikroplastik

Daniel Venghaus will das Mikroplastik-Problem aber nicht nur mit den neuen Straßenabfluss-Filtern lösen: Insgesamt setzt er auf ein intelligentes Vernetzungskonzept. "Es geht darum, Reifenabrieb erst gar nicht so stark entstehen zu lassen - durch intelligente Verkehrsführung oder durch eine gezielte Straßenreinigung", schildert er Ideen. "Die Straße zu reinigen, bevor ein starkes Regenereignis kommt. Da könnte sich die BSR mit dem Wetterdienst beispielsweise vernetzen." Außerdem wollen die Forschenden für mehr Aufklärung sorgen. Sie haben eine Wanderausstellung zum Thema erarbeitet, die gerade durch Deutschland tourt und im Juni 2022 in Berlin zu sehen sein wird.

