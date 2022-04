In einem Großeinsatz bekämpft die Berliner Feuerwehr zur Stunde einen Dachstuhlbrand in der Arcostraße in Charlottenburg.



Nach Informationen eines Sprechers wurden zehn Personen mit leichten Rausgasvergiftungen in Sicherheit gebracht, allerdings musste demnach keiner im Krankenhaus behandelt werden. Drei weitere Personen aus dem Haus konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Rund 140 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Alarmiert worden sei die Rettung gegen 17 Uhr. Die Einsatzkräfte seien von zunächst 75 auf die fast doppelte Zahl erhöht worden, weil es sich um einen "Vollbrand" des Dachstuhls handelt. Nach Einschätzung der Leitung wird die Brandbekämpfung voraussichtlich mehrere Stunden dauern, da der Brand in einem im Ausbau befindlichen Dach ausgebrochen sei und nun die Dachhaut geöffnet werden müsse. Im Einsatz seien mehrere Drehleitern.