Großeinsatz in der Obstallee - Rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz bei erneutem Brand in Staaken

Mi 13.04.22 | 20:34 Uhr

Bild: M. Pudwell

Die Berliner Feuerwehr hat am Mittwochabend erneut einen Brand in einem Hochhaus in Staaken (Spandau) bekämpft. Mehrere Kellerverschläge waren dort in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher rbb|24 sagte. Rund 84 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Dabei musste ein Bewohner des betroffenen Hauses in der Obstallee rettungsdienstlich vor Ort behandelt werden, wie es hieß.



Der Brand sei in einem Achtgeschosser ausgebrochen. Zum Zeitpunkt der Alarmierung der Retter gegen 19 Uhr waren mehrere Aufgänge "verraucht", wie es hieß. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Polizei liefen, Erkenntnisse über die Ursache lägen nicht vor, so der Feuerwehrsprecher. Ein möglicher Zusammenhang mit der seit Monaten anhaltenden Serie von Brandstiftungen in Staaken werde nun geprüft.



In Staaken hat es in den Wochen und Monaten immer wieder gebrannt, meist waren die Brände im Keller ausgebrochen.



Seit Herbst 2021 registrierte die Berliner Polizei mehr als 80 Brandstiftungen in Staaken. Obwohl es bereits Festnahmen gab, ist nicht geklärt, wem die Taten anzulasten sind. Zur Ergreifung des Täters oder der Täter wurde eine Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt. In einem Teil der betroffenen Gegend setzen Hauseigentümer bereits auf Sicherheitsdienste. In den Gewobag-Einheiten der Heerstraße Nord in Berlin-Staaken wird seit Ende März über Nacht Sicherheitspersonal