Eine angebliche Kanzlei namens Schmidt und Kollegen verschickt derzeit massenhaft betrügerische Forderungsschreiben im Zusammenhang mit einer angeblichen Gewinnspielanmeldung. Davor warnte bereits am Donnerstag die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Inzwischen haben sich auch in Brandenburg mehrere Opfer dieser Betrugsmasche bei der Polizei gemeldet.

Bei der Polizeidirektion West, die für den Landkreis Teltow-Fläming, für den Bereich Zossen und den Landkreis Potsdam-Mittelmark zuständig ist, meldeten sich am Mittwoch und Donnerstag mindestens zehn Betroffene. Sie hatten ein vermutlich betrügerisches Mahnschreiben einer Anwaltskanzlei erhalten, in dem es um Geldforderungen aus einer Lotterie geht.



In dem Brief wurden die Geschädigten aufgefordert, einen dreistelligen Betrag an eine Anwaltssozietät zu zahlen und dafür ein Lastschriftmandat auszustellen. Die Betroffenen hatten jedoch nie an einer solchen Lotterie teilgenommen und erstatteten Anzeige bei der Polizei wegen versuchten Betrugs. Ein Schaden entstand nicht.