30 Kilometer ehemalige innerdeutsche Grenze - Brandenburger Ex-Grenzzipfel im Nordwesten ist jetzt Naturmonument

Mi 13.04.22 | 09:14 Uhr

Bild: dpa/Jens Büttner

Es sind knapp 30 von 1.400 Kilometern, aber sie gehören dazu: Brandenburg hat seinen Bereich der früheren Grenze zwischen DDR und Bundesrepublik einen besonderen Schutzstatus verliehen. Hier soll Geschichte wach gehalten und Natur geschützt werden.



Das Land Brandenburg hat einen knapp 30 Kilometer langen Streifen entlang der einstigen innerdeutschen Grenze - hoch oben im äußersten Nordwesten des Bundeslandes - zum Nationalen Naturmonument erklärt.



Das teilte die Staatskanzlei des Landes am Dienstag in Potsdam mit. Damit beteilige sich Brandenbrg auf seinem - sehr kurzen - Abschnitt an der einstigen innerdeutschen Grenze zu Niedersachsen an einem bundesweiten Projekt der Erinnerungskultur. Das gesamte sogenannte Grüne Band entlang des ehemaligen Todesstreifens - mit seiner Länge von 1.393 Kilometern das größte Biotopverbundsystem Deutschlands - solle ein einzigartiger Ort der Zeitgeschichte werden.

Deichschutzstreifen, Moore, Auenlandschaft und Vogelschutzgebiet

Der Grüne-Band-Abschnitt Brandenburgs erstreckt sich entlang der Elbe in der Prignitz zwischen der Flussmitte bis zum wasserseitigen Deichschutzstreifen. Mit seinen naturnahen Offenlandbereichen, Wäldern und Gewässern sowie einigen gut erhaltenen Feuchtgebieten und Mooren zeige es einen eindrucksvollen Querschnitt durch die Auenlandschaft und sei ein wichtiger Wanderkorridor für seltene und bedrohte Pflanzen und Tiere, so die Staatskanzlei.



Das Grüne Band sei in Brandenburg zudem eine wichtige Teilfläche der "Natura 2000"-Gebiete und gehörten zum Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe, erläuterte die Staatskanzlei. Es enthalte mit dem Vogelschutzgebiet "Unteres Elbtal", dem sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Gebiet "Lenzener Elbniederungen", dem "Landschaftsschutzgebiet Brandenburgische Elbtalaue" und vier Naturschutzgebieten geschützte Rückzugs- und Lebensräume für viele Arten.

Naturerlebnis plus Erinnerungsort

Das Grüne Band soll den Angaben zufolge im Rahmen der bestehenden Schutzgebiete als Ort der Erinnerung und lebendiges Denkmal erhalten und entwickelt werden. Die in der Landschaft hinterlassenen Spuren der innerdeutschen Grenze sollen an die Zeiten des Kalten Krieges erinnern und Mahnung gegen Menschenrechtsverletzungen sein. Das Grüne Band Deutschland entlang der ehemaligen Grenze ist ein Vorhaben mehrerer Bundesländer und reicht von Travemünde in Schleswig-Holstein bis zum Dreiländereck bei Hof in Bayern. Die Abschnitte in Thüringen und Sachsen-Anhalt sind bereits als Nationale Naturmonumente festgesetzt.