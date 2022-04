Trends zur Velo Berlin - Die Fahrradpreise steigen

Sa 09.04.22 | 08:37 Uhr | Von Gerd Dehnel

Wer fürs Rad Ersatzteile braucht oder ein neues Modell will, muss sich auf Wartezeiten einstellen und tiefer in die Tasche greifen. Allerdings sehen Branchenvertreter trotz hoher Nachfrage keinen generellen Engpass. Von Gerd Dehnel

Die Nachfrage nach Fahrrädern ist hoch wie nie. Corona hatte einen Schub ausgelöst, weil viele nicht mehr mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren wollten. Jetzt kommen die hohen Spritpreise ins Spiel. Doch das Angebot ist knapp. Erst haben die Maßnahmen gegen Corona Lieferketten reißen lassen. Der russische Überfall auf die Ukraine und die folgenden westlichen Sanktionen verschärfen die Situation. Trotzdem will Jörg Müsse von der Händlergemeinschaft Bike & Co von einer prinzipiellen Lieferkrise nichts wissen. "Interessiert es Sie, ob Sie jetzt ein '21er Modell oder ein '22er Modell haben?", fragt er. "Das interessiert doch nicht. Jetzt reden wir aber davon, dass die neuen Modelle noch nicht geliefert wurden. Aber das ist doch uninteressant, wenn es genügend Fahrräder gibt."

Hersteller planen mit langem Vorlauf

Hinter den Kulissen haben sich die Arbeitsabläufe stark geändert. Wenn bestimmte Komponenten wie Reifen oder Bremsen nicht lieferbar sind, bauen Hersteller inzwischen eher passende Alternativen ein. Und sie planen viel weiter im Voraus, erklärt Burkhard Stork vom Zweiradindustrieverband. "Ich kenne viele Hersteller, die jetzt schon für '24, teilweise für '25 vordisponiert haben. Die sagen, die und die Teile werde ich dann brauchen, haben die vielleicht schon vorgeordert oder wirklich auch bestellt. Das wäre vor Corona undenkbar gewesen, mit so langen Vorläufen zu arbeiten".

Es gibt genug Fahrräder und das wird auch so bleiben, verspricht Stork. Aber der logistische Aufwand für die Hersteller ist gestiegen, ebenso die Seefrachtpreise. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Rohstoffpreise in die Höhe getrieben. In den nächsten Monaten werden die Fahrradpreise wohl noch einmal um fünf bis zehn Prozent steigen, schätzt der Vertreter des Zweiradindustrieverbandes.

Sechs Monate Warten aufs Rennrad

Erik Jungnickel und seiner Frau Daniela gehört das Geschäft "Radkunst" in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg. Zu den beliebtesten Neuanschaffungen zählen derzeit Citybikes, stellen sie fest. In diesem Segment gibt es bislang keine großen Lieferschwierigkeiten, die Wartezeit liegt bei rund sechs Wochen. Bei Rennrädern jedoch sieht das anders aus, sagt Daniela Jungnickel. "Da sind die Lieferzeiten nie unter vier bis sechs Monaten, manchmal auch länger. Aber den Herstellern und Manufakturen fehlen eben Teile und Komponenten, die teilweise von weit her kommen, aus China oder Taiwan."

Ein anderer großer Umsatzbringer für die Branche sind E-Bikes. Nach Branchenangaben hat sich die Zahl dieser Räder mit elektrischer Unterstützung innerhalb von zehn Jahren fast verzehnfacht auf 8,5 Millionen. Das Potsdamer "Radhaus" ist mit acht Filialen größter Fachhändler in Berlin-Brandenburg. Hier machen die Elektrofahrräder schon die Hälfte des Umsatzes aus, so Geschäftsführerin Stephanie Horstmann. Seit zwei Jahren steigt die Nachfrage rasant an, die Corona-Pandemie hat den Boom beschleunigt. Die hohen Spritpreise tun ein Übriges.

Hohe Nachfrage nach E-Bikes

Zur E-Bike-Kundschaft zählen mittlerweile fast alle Altersgruppen, beobachtet die Händlerin. 300 bis 400 Modelle hat sie aktuell im Angebot, die günstigsten ab 2.000 Euro. Die Preise sind in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegen. "Viele Komponenten kommen aus Asien", begründet sie. "Chips und Akkus kommen aus Taiwan. Da sind die Transportkosten sehr hoch inzwischen. Zum anderen ist es so, dass Fahrräder ein knappes Gut geworden sind. Die Nachfrage ist größer, als die Hersteller tatsächlich anbieten können."

Der Ukraine-Krieg habe die Situation zusätzlich verschärft, erklärt Stephanie Horstmann. Denn der Zugverkehr mit Fahrradteilen aus Asien führt normalerweise durch Russland und ist derzeit eingestellt. Nur noch der Schiffsverkehr läuft, die Container aber sind ausgelastet. Das treibt die Preise ebenfalls. Ungeachtet dessen werden die E-Bikes immer ausgefeilter. "Die Akkus werden immer besser integriert, kleiner und dadurch weniger sichtbar", beobachtet sie als Trend. "Immer mehr Leute nutzen das Bike sportlich, fahren damit im Gelände. Auch jüngere Leute zwischen 20 und 25 kaufen sich ein E-Bike. Zum anderen wird der Transport mit dem Fahrrad immer wichtiger. Gerade in Berlin erleben Cargobikes einen deutlichen Boom."

E-Lastenrad statt Dieseltransporter

Für Cargobikes interessieren sich mittlerweile auch verstärkt Gewerbetreibende. Zum Beispiel setzt die Berliner Firma MEWA auf den Transport mit dem Elektro-Rad. Sie versorgt Betriebe mit passender Berufskleidung. Statt die von einer Wäscherei in Groß Kienitz per Lkw direkt zu den einzelnen Betrieben zu fahren, liefert MEWA sie seit vergangenem Sommer zu einem Depot am Leipziger Platz. Von da geht es dann per Lastenrad zu den Kunden. "Morgens stehen wir nicht im Stau nach Berlin und nachmittags wieder raus, weil wir direkt im Herzen von Berlin anfangen und nach wenigen Metern den ersten Kunden beliefern können", erklärt Kay Simon, zuständig für Mobilitätsfragen im Unternehmen.

Das Lastenrad wurde von der Firma Onomotion aus Berlin entwickelt. Es ist speziell für den urbanen Warenverkehr gedacht und soll eine ökologische Alternative zu dieselbetriebenen Kleintransportern sein, erklärt Mitgründer Beres Seelbach. "Ein Sprinter verursacht 230 bis 300 Gramm CO2 pro Kilometer in der Stadt, wir null. Und wir nehmen natürlich auch viel weniger Platz weg, wir stehen nicht in der zweiten Reihe wie ein Dieselsprinter, erzeugen dadurch auch nicht den Stau", so Seelbach.

120 Cargobikes von Onomotion sind nach Angaben des Unternehmens bereits auf den Straßen unterwegs. Lieferdienste befördern damit Pakete oder Lebensmittel, Handwerker ihre Geräte. Die Aufbauten können flexibel angepasst werden. Auch ein Coffeebike lässt sich aus dem Modell fertigen. Die Berliner lassen ihr Cargobike in der Nähe von München produzieren und vermieten es je nach Aufbau ab 350 Euro pro Monat inklusive Wartungsservice und Versicherung.

