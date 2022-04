Bis zu 22 Grad - Der Frühling dreht zur Wochenmitte deutlich auf

Saharastaub, 22 Grad, dann wieder Regen und kühle Luft: Nach dem Wintereinbruch vergangenes Wochenende dreht der April jetzt deutlich auf. Die Ostereier kann man voraussichtlich im Trockenen suchen.

Die Temperaturen steigen und die Sonne scheint: In Berlin und Brandenburg wird es laut Roland Vögtlien vom ARD Wetterdienst in dieser Woche frühlingshaft.



Mittwoch wird voraussichtlich der wärmste Tag und an Ostern gibts typisches Aprilwetter.



22 Grad am Mittwoch

Die Temperaturen steigen bis Mitte der Woche kontinuierlich an. Uns erwarte "eine freundlichere Zeit", so Roland Vögtlien. Während es am Montag noch neun bis 14 Grad habe, könnten es am Dienstag schon 13 bis 17 Grad und am Mittwoch sogar 22 Grad werden.



Bis Mittwoch bleibe es trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Nur in der Uckermark könne es am Montag noch ein paar Regenschauer geben.



Saharastaub färbt den Himmel gelb

Über den Dienstagnachmittag und - abend zieht Saharastaub über die Region. Gerade am Mittwoch sei die Sonne deshalb durch kompakte Schleierwolken eher milchig-getrübt. Der Himmel erscheine rot-gelblich.



"Nach dem Frühlingsintermezzo" zieht laut Roland Vögtlien am Donnerstag dann "ein Schauerband durch." Das Wetter werde wechselhafter, kurze Gewitter seien möglich. Allerdings werde auch der Saharastaub durch den Regen am Donnerstag ausgewaschen. "Orangene Färbung auf den Autos" seien dann möglich.



Nach dem Durchzug von Regen bleibe dann kühlere Luft zurück.



Trockene Ostereiersuche

Der Freitag soll trocken werden, aber die Prognosen für das Osterwochenende sind ansonsten noch vage.



"Es ist natürlich noch weithin, aber so wie es aussieht, soll es weitgehend trocken bleiben, allerdings nicht allzu warm", so Vögtlien. Die Temperaturen am Wochenende sollen zwischen zehn und 13 Grad liegen.



"Die Ostereier sollte man weitgehend im Trockenen finden können, auch wenn es nicht allzu warm werden wird", resümiert Vögtlien.



Ein April wie er im Buche steht

"Dieser April ist wirklich einer der chaotischen April-Monate seit Jahren. Die Temperaturen fahren buchstäblich Achterbahn", erklärt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Nach dem Schneechaos in Teilen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in der Nacht auf Samstag steigen die Werte in manchen Teilen Deutschland nun plötzlich auf bis zu 25 Grad an. Am Wochenende dann wieder deutlich kühler.



Selbst Ostern im Schnee sei laut Jung in manchen Regionen "nicht ganz ausgeschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit ist aktuell eher gering."

