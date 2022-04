Ein schlafender obdachloser Mann ist in Berlin-Friedrichshain zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll der Mann Passanten zufolge in einer Unterführung in der Andreasstraße aus einer Gruppe von drei Männern und einer Frau heraus getreten und mit einem Stuhl sowie einem Stock geschlagen worden sein. Am Ende des Stocks soll ein Schneidewerkzeug befestigt gewesen sein.

Rettungskräfte brachten den noch nicht identifizierten Mann demnach zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er notoperiert worden sei.